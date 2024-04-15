В Пермском крае подорожала свинина в преддверии майских праздников

16 апреля 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

В среднем свинину продают за 369,69 рублей за килограмм Фото: Размик Закарян © URA.RU В Пермском крае в марте 2024 года подорожала свинина. Цены на мясо поднялись на 2,4%. Такие аналитические данные сообщает Пермьстат. «В марте 2024 года в Пермском крае свинина (кроме бескостного мяса) подорожала на 2,4%. В феврале стоимость килограмма свинины составляла 360,94 рубля, в марте — 369,69 рубля», — сказано в исследовании. В марте также поднялись цены на рис, овсянку, перловку, вермишель, рыбу, оливковое масло, пряники и мед. В среднем цены на эти продукты выросли от 2,4% до 5,7%. В то же время аналитики отметили, что в целом цены на потребительские товары в крае снизились на 0,1%. Сильнее всего подешевели мороженые кальмары, охлажденные и мороженые куры, сосиски, сардельки, сыры плавленые, молоко 2,5-3,2% жирности, молоко сгущенное, творожок детский, конфеты, варенье, джем, повидло и растворимый кофе. Цены на них снизились на 2,3-4,8%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае в марте 2024 года подорожала свинина. Цены на мясо поднялись на 2,4%. Такие аналитические данные сообщает Пермьстат. «В марте 2024 года в Пермском крае свинина (кроме бескостного мяса) подорожала на 2,4%. В феврале стоимость килограмма свинины составляла 360,94 рубля, в марте — 369,69 рубля», — сказано в исследовании. В марте также поднялись цены на рис, овсянку, перловку, вермишель, рыбу, оливковое масло, пряники и мед. В среднем цены на эти продукты выросли от 2,4% до 5,7%. В то же время аналитики отметили, что в целом цены на потребительские товары в крае снизились на 0,1%. Сильнее всего подешевели мороженые кальмары, охлажденные и мороженые куры, сосиски, сардельки, сыры плавленые, молоко 2,5-3,2% жирности, молоко сгущенное, творожок детский, конфеты, варенье, джем, повидло и растворимый кофе. Цены на них снизились на 2,3-4,8%.