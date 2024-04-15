15 апреля 2024

Прокуратура Сургута запретила мэрии сносить скандальный ресторан

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Прокуратура Сургута запретила мэрии города сносить ресторан «777» Фото:

Власти Сургута (ХМАО) в очередной раз не смогли снести здание скандального ресторана «777» из-за ошибки при подготовке документации. Об этом на думском комитете по нормотворчеству сообщил заместитель главы города Виталий Шаров, передает корреспондент URA.RU.

«Изначально проектно-изыскательские работы были на снос. А закупка была на приведение в соответствие. В результате получили представление прокуратуры по этому поводу. Мы хотели снести самовольно построенную часть и оставить в исходном состоянии изначальный объект. Но такое решение не устроило органы надзора», — сообщил Шаров.

На данный момент чиновники скептически относятся к перспективе сноса объекта. Изначально на месте двухэтажного ресторана в 1500 метров квадратных метров располагался магазин в 67 квадратов. С 2016 года есть решение суда о приведении объекта в соответствие с первоначальным видом. Власти города намерены запретить собственнику эксплуатацию объекта и лишить его возможности зарабатывать. «Исполнительное производство есть. Его никто не отменил. Но насколько это возможно без повреждения основного объекта? Экспертиза говорит, что это невозможно. Собственник постоянно заходит к нам с новыми исками. Сейчас мы находимся с ним в процессе. Пытаемся запретить эксплуатацию данного объекта», — сообщила руководитель правового управления мэрии Елена Кураева.

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Власти Сургута (ХМАО) в очередной раз не смогли снести здание скандального ресторана «777» из-за ошибки при подготовке документации. Об этом на думском комитете по нормотворчеству сообщил заместитель главы города Виталий Шаров, передает корреспондент URA.RU. «Изначально проектно-изыскательские работы были на снос. А закупка была на приведение в соответствие. В результате получили представление прокуратуры по этому поводу. Мы хотели снести самовольно построенную часть и оставить в исходном состоянии изначальный объект. Но такое решение не устроило органы надзора», — сообщил Шаров. На данный момент чиновники скептически относятся к перспективе сноса объекта. Изначально на месте двухэтажного ресторана в 1500 метров квадратных метров располагался магазин в 67 квадратов. С 2016 года есть решение суда о приведении объекта в соответствие с первоначальным видом. Власти города намерены запретить собственнику эксплуатацию объекта и лишить его возможности зарабатывать. «Исполнительное производство есть. Его никто не отменил. Но насколько это возможно без повреждения основного объекта? Экспертиза говорит, что это невозможно. Собственник постоянно заходит к нам с новыми исками. Сейчас мы находимся с ним в процессе. Пытаемся запретить эксплуатацию данного объекта», — сообщила руководитель правового управления мэрии Елена Кураева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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