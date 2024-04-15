Прокуратура Сургута запретила мэрии сносить скандальный ресторан

16 апреля 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Прокуратура Сургута запретила мэрии города сносить ресторан «777» Фото: Александр Елизаров © URA.RU Власти Сургута (ХМАО) в очередной раз не смогли снести здание скандального ресторана «777» из-за ошибки при подготовке документации. Об этом на думском комитете по нормотворчеству сообщил заместитель главы города Виталий Шаров, передает корреспондент URA.RU. «Изначально проектно-изыскательские работы были на снос. А закупка была на приведение в соответствие. В результате получили представление прокуратуры по этому поводу. Мы хотели снести самовольно построенную часть и оставить в исходном состоянии изначальный объект. Но такое решение не устроило органы надзора», — сообщил Шаров. На данный момент чиновники скептически относятся к перспективе сноса объекта. Изначально на месте двухэтажного ресторана в 1500 метров квадратных метров располагался магазин в 67 квадратов. С 2016 года есть решение суда о приведении объекта в соответствие с первоначальным видом. Власти города намерены запретить собственнику эксплуатацию объекта и лишить его возможности зарабатывать. «Исполнительное производство есть. Его никто не отменил. Но насколько это возможно без повреждения основного объекта? Экспертиза говорит, что это невозможно. Собственник постоянно заходит к нам с новыми исками. Сейчас мы находимся с ним в процессе. Пытаемся запретить эксплуатацию данного объекта», — сообщила руководитель правового управления мэрии Елена Кураева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Сургута (ХМАО) в очередной раз не смогли снести здание скандального ресторана «777» из-за ошибки при подготовке документации. Об этом на думском комитете по нормотворчеству сообщил заместитель главы города Виталий Шаров, передает корреспондент URA.RU. «Изначально проектно-изыскательские работы были на снос. А закупка была на приведение в соответствие. В результате получили представление прокуратуры по этому поводу. Мы хотели снести самовольно построенную часть и оставить в исходном состоянии изначальный объект. Но такое решение не устроило органы надзора», — сообщил Шаров. На данный момент чиновники скептически относятся к перспективе сноса объекта. Изначально на месте двухэтажного ресторана в 1500 метров квадратных метров располагался магазин в 67 квадратов. С 2016 года есть решение суда о приведении объекта в соответствие с первоначальным видом. Власти города намерены запретить собственнику эксплуатацию объекта и лишить его возможности зарабатывать. «Исполнительное производство есть. Его никто не отменил. Но насколько это возможно без повреждения основного объекта? Экспертиза говорит, что это невозможно. Собственник постоянно заходит к нам с новыми исками. Сейчас мы находимся с ним в процессе. Пытаемся запретить эксплуатацию данного объекта», — сообщила руководитель правового управления мэрии Елена Кураева.