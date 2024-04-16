В челябинском городе выпал град

В Чебаркуле выпал град. Фото архивное
В Чебаркуле (Челябинская область) 16 апреля выпал град. Об этом сообщают челябинские telegram-каналы.
«Читатели сообщают, что в Чебаркуле прошел град», — сообщает telegram-канал «Челябинск с огоньком». Канал иллюстрирует сообщение фотографией, где видно, что земля действительно покрыта слоем града.
В группе «Типичный Чебаркуль» в соцсетях жители города также выкладывают фото радуги над домами, которая появилась после выпадения осадков. Среди комментариев — сообщения о том, что сегодня в Чебаркуле слышали первый в этом году гром.
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