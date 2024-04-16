В челябинском городе выпал град

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Невьянск поселок Октябрьский град размером с вишню
В Чебаркуле выпал град. Фото архивное Фото:

В Чебаркуле (Челябинская область) 16 апреля выпал град. Об этом сообщают челябинские telegram-каналы.

«Читатели сообщают, что в Чебаркуле прошел град», — сообщает telegram-канал «Челябинск с огоньком». Канал иллюстрирует сообщение фотографией, где видно, что земля действительно покрыта слоем града.

В группе «Типичный Чебаркуль» в соцсетях жители города также выкладывают фото радуги над домами, которая появилась после выпадения осадков. Среди комментариев — сообщения о том, что сегодня в Чебаркуле слышали первый в этом году гром.

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В Чебаркуле (Челябинская область) 16 апреля выпал град. Об этом сообщают челябинские telegram-каналы. «Читатели сообщают, что в Чебаркуле прошел град», — сообщает telegram-канал «Челябинск с огоньком». Канал иллюстрирует сообщение фотографией, где видно, что земля действительно покрыта слоем града. В группе «Типичный Чебаркуль» в соцсетях жители города также выкладывают фото радуги над домами, которая появилась после выпадения осадков. Среди комментариев — сообщения о том, что сегодня в Чебаркуле слышали первый в этом году гром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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