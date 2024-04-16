В челябинском городе выпал град

16 апреля 2024 в 19:02 Размер текста - 17 +

В Чебаркуле выпал град. Фото архивное Фото: Ольга Фирстова © URA.RU В Чебаркуле (Челябинская область) 16 апреля выпал град. Об этом сообщают челябинские telegram-каналы. «Читатели сообщают, что в Чебаркуле прошел град», — сообщает telegram-канал «Челябинск с огоньком». Канал иллюстрирует сообщение фотографией, где видно, что земля действительно покрыта слоем града. В группе «Типичный Чебаркуль» в соцсетях жители города также выкладывают фото радуги над домами, которая появилась после выпадения осадков. Среди комментариев — сообщения о том, что сегодня в Чебаркуле слышали первый в этом году гром. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Чебаркуле (Челябинская область) 16 апреля выпал град. Об этом сообщают челябинские telegram-каналы. «Читатели сообщают, что в Чебаркуле прошел град», — сообщает telegram-канал «Челябинск с огоньком». Канал иллюстрирует сообщение фотографией, где видно, что земля действительно покрыта слоем града. В группе «Типичный Чебаркуль» в соцсетях жители города также выкладывают фото радуги над домами, которая появилась после выпадения осадков. Среди комментариев — сообщения о том, что сегодня в Чебаркуле слышали первый в этом году гром.