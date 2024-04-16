В Пермском крае дети погибшего в ДТП водителя скорой отсудили 1,3 млн рублей

16 апреля 2024 в 20:03 Размер текста - 17 +

Размер выплаты компенсации был увеличен по решению суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае дети погибшего в дорожной аварии водителя автомобиля скорой помощи отсудили 1,3 млн рублей компенсации с виновных в ДТП. Ими были признаны шофер грузовика, а также компания-собственник большегруза, который столкнулся с реанимобилем. «В суд с исками обратились дети погибшего. Они просили выплатить 400 и 470 тысяч рублей соответственно. Суд эти требования удовлетворил. Сын согласился с этим решением, а вот дочь погибшего посчитала свою компенсацию недостаточной. Она обратилась с жалобой в Пермский краевой суд. Он увеличил сумму компенсации до 970 тысяч рублей. Организация-должник выплатила взыскателям положенные денежные средства», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю. Смертельная авария произошла в январе 2023 года на трассе Кунгур — Соликамск. В результате столкновения грузовика с машиной скорой помощи погибли ее водитель и три пациента, которых везли на обследование в больницу Губахи. Виновными в ДТП признали водителя большегруза и компанию, которой принадлежала фура. Мужчине назначили наказание в виде трех лет принудительных работ, а собственника грузовика обязали выплатить родственникам погибших компенсацию моральных страданий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае дети погибшего в дорожной аварии водителя автомобиля скорой помощи отсудили 1,3 млн рублей компенсации с виновных в ДТП. Ими были признаны шофер грузовика, а также компания-собственник большегруза, который столкнулся с реанимобилем. «В суд с исками обратились дети погибшего. Они просили выплатить 400 и 470 тысяч рублей соответственно. Суд эти требования удовлетворил. Сын согласился с этим решением, а вот дочь погибшего посчитала свою компенсацию недостаточной. Она обратилась с жалобой в Пермский краевой суд. Он увеличил сумму компенсации до 970 тысяч рублей. Организация-должник выплатила взыскателям положенные денежные средства», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю. Смертельная авария произошла в январе 2023 года на трассе Кунгур — Соликамск. В результате столкновения грузовика с машиной скорой помощи погибли ее водитель и три пациента, которых везли на обследование в больницу Губахи. Виновными в ДТП признали водителя большегруза и компанию, которой принадлежала фура. Мужчине назначили наказание в виде трех лет принудительных работ, а собственника грузовика обязали выплатить родственникам погибших компенсацию моральных страданий.