Свердловским велосипедистам, укравшим золота на 5 млн, запросили 13 лет колонии

17 апреля 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

Один из фигурантов дела — Евгений Бинерт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Банде велосипедистов из Екатеринбурга, члены которой вынесли из ювелирного магазина «Злата» украшений на пять миллионов рублей, запросили от 13 до 16 лет лишения свободы. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде. «После прений и последнего слова подсудимых, прокурор запросил для Льва Воронцова — 16 лет колонии особого режима с последующим ограничением свободы на два года и штраф 800 тысяч рублей, Максиму Чагаеву — 15 лет с последующим ограничением на год, десять месяцев и штраф 700 тысяч рублей, Евгению Бинерту — 13 лет колонии и штраф — 600 тысяч рублей. <…> Приговор будет оглашен 13 мая», — рассказали в пресс-службе суда. Сторона защиты попросила суд учитывать смягчающие обстоятельства каждого обвиняемого: активное сотрудничество со следствием, явку с повинной, возмещение морального ущерба потерпевшим и их состояние здоровья. Кроме того, они не согласились с вменяемой им статьей «Бандитизм». По версии следствия, нападение произошло 28 марта 2023 года. Двое из мужчин, один из которых был в экипировке курьера сервиса доставки, зашли в магазин и, угрожая оружием, вынесли ювелирные украшения почти на пять миллионов рублей. Затем они скрылись на велосипедах. Третий соучастник обеспечивал мобильность группы. Полицейские задержали их по горячим следам. При обысках у фигурантов нашли целый арсенал оружия: три пистолета, пистолет-пулемет, обрез двуствольного охотничьего ружья и несколько сотен патронов к ним. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Банде велосипедистов из Екатеринбурга, члены которой вынесли из ювелирного магазина «Злата» украшений на пять миллионов рублей, запросили от 13 до 16 лет лишения свободы. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде. «После прений и последнего слова подсудимых, прокурор запросил для Льва Воронцова — 16 лет колонии особого режима с последующим ограничением свободы на два года и штраф 800 тысяч рублей, Максиму Чагаеву — 15 лет с последующим ограничением на год, десять месяцев и штраф 700 тысяч рублей, Евгению Бинерту — 13 лет колонии и штраф — 600 тысяч рублей. <…> Приговор будет оглашен 13 мая», — рассказали в пресс-службе суда. Сторона защиты попросила суд учитывать смягчающие обстоятельства каждого обвиняемого: активное сотрудничество со следствием, явку с повинной, возмещение морального ущерба потерпевшим и их состояние здоровья. Кроме того, они не согласились с вменяемой им статьей «Бандитизм». По версии следствия, нападение произошло 28 марта 2023 года. Двое из мужчин, один из которых был в экипировке курьера сервиса доставки, зашли в магазин и, угрожая оружием, вынесли ювелирные украшения почти на пять миллионов рублей. Затем они скрылись на велосипедах. Третий соучастник обеспечивал мобильность группы. Полицейские задержали их по горячим следам. При обысках у фигурантов нашли целый арсенал оружия: три пистолета, пистолет-пулемет, обрез двуствольного охотничьего ружья и несколько сотен патронов к ним.