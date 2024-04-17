Счетная палата заявила о скачке доходов россиян и рекорде роста зарплат за 14 лет

Счетная палата: реальные доходы россиян выросли на 8% в конце 2023 года

18 апреля 2024 в 03:05 Размер текста - 17 +

Рост реальных располагаемых денежных доходов населения в РФ обновил рекорд Фото: Денис Моргунов © URA.RU Реальные доходы россиян в IV квартале 2023 года выросли на 8%. Это максимум с октября — декабря 2009 года, когда показатель достиг 9%. Об этом говорится в докладе Счетной палаты. «Рост реальных располагаемых денежных доходов населения в РФ обновил рекорд. В IV квартале прошлого года он составил 8% — это максимум с октября — декабря 2009-го, когда отмечался восстановительный рост после финансового кризиса», — передают данные доклада Счетной палаты «Известия». Также отмечен рост зарплаты за последние шесть лет. По итогам 2023 года среднемесячный показатель превысил 73 тыс. рублей, сообщили во ВНИИ труда. Там уточнили, что на увеличение повлияла рекордно низкая безработица в 2,8%. «Рост зарплат привел к тому, что среднедушевым доходом свыше 100 тыс. рублей на конец 2023-го располагал уже почти каждый десятый россиянин», — сказали «Известиям» в институте. По мнению члена совета директоров FinExpertiza Агвана Микаеляна, изменение реальных доходов связано высокий ростом ВВП в 2023-м — на 3,6%. Он отметил, что такая динамика в экономике всегда сопровождается изменением реальных доходов. Также он отметил влияние массированной государственной поддержки в прошлом году. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что рост реальных доходов населения в 2024 году должен составить 8%. При этом исследование компании RosExpert показало, что часть компаний смогут увеличить зарплаты сотрудникам на 9,3% за счет индексации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Реальные доходы россиян в IV квартале 2023 года выросли на 8%. Это максимум с октября — декабря 2009 года, когда показатель достиг 9%. Об этом говорится в докладе Счетной палаты. «Рост реальных располагаемых денежных доходов населения в РФ обновил рекорд. В IV квартале прошлого года он составил 8% — это максимум с октября — декабря 2009-го, когда отмечался восстановительный рост после финансового кризиса», — передают данные доклада Счетной палаты «Известия». Также отмечен рост зарплаты за последние шесть лет. По итогам 2023 года среднемесячный показатель превысил 73 тыс. рублей, сообщили во ВНИИ труда. Там уточнили, что на увеличение повлияла рекордно низкая безработица в 2,8%. «Рост зарплат привел к тому, что среднедушевым доходом свыше 100 тыс. рублей на конец 2023-го располагал уже почти каждый десятый россиянин», — сказали «Известиям» в институте. По мнению члена совета директоров FinExpertiza Агвана Микаеляна, изменение реальных доходов связано высокий ростом ВВП в 2023-м — на 3,6%. Он отметил, что такая динамика в экономике всегда сопровождается изменением реальных доходов. Также он отметил влияние массированной государственной поддержки в прошлом году. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что рост реальных доходов населения в 2024 году должен составить 8%. При этом исследование компании RosExpert показало, что часть компаний смогут увеличить зарплаты сотрудникам на 9,3% за счет индексации.