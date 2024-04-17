В Пермском крае резко подскочили цены на бензин

В Пермском крае цены на бензин выросли на 30 копеек

18 апреля 2024 в 11:06 Размер текста - 17 +

Больше всего подорожал бензин АИ-98 Фото: Илья Московец © URA.RU В Пермском крае за неделю с 9 по 15 апреля цены на бензин АИ-98 и выше выросли на 30 копеек. Такие данные приводит Росстат. «За период с 9 по 15 апреля 2024 г. рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в 67 субъектах Российской Федерации. В Пермском крае бензин марки АИ-92 стал дороже на 8 копеек, АИ-95 — на 12 копеек, АИ-98 и выше — на 30 копеек. Их средняя цена за литр составляет 50,92; 55,43 и 69,94 рублей соответственно», — сказано в сообщении. Уточняется, что также выросли цены на дизельное топливо. Оно за неделю подорожало на 10 копеек, а стоимость литра достигло 65,49 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае за неделю с 9 по 15 апреля цены на бензин АИ-98 и выше выросли на 30 копеек. Такие данные приводит Росстат. «За период с 9 по 15 апреля 2024 г. рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в 67 субъектах Российской Федерации. В Пермском крае бензин марки АИ-92 стал дороже на 8 копеек, АИ-95 — на 12 копеек, АИ-98 и выше — на 30 копеек. Их средняя цена за литр составляет 50,92; 55,43 и 69,94 рублей соответственно», — сказано в сообщении. Уточняется, что также выросли цены на дизельное топливо. Оно за неделю подорожало на 10 копеек, а стоимость литра достигло 65,49 рублей.