17 апреля 2024

В Пермском крае резко подскочили цены на бензин

В Пермском крае цены на бензин выросли на 30 копеек
© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего подорожал бензин АИ-98 Фото:

В Пермском крае за неделю с 9 по 15 апреля цены на бензин АИ-98 и выше выросли на 30 копеек. Такие данные приводит Росстат.

«За период с 9 по 15 апреля 2024 г. рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в 67 субъектах Российской Федерации. В Пермском крае бензин марки АИ-92 стал дороже на 8 копеек, АИ-95 — на 12 копеек, АИ-98 и выше — на 30 копеек. Их средняя цена за литр составляет 50,92; 55,43 и 69,94 рублей соответственно», — сказано в сообщении.

Уточняется, что также выросли цены на дизельное топливо. Оно за неделю подорожало на 10 копеек, а стоимость литра достигло 65,49 рублей.

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В Пермском крае за неделю с 9 по 15 апреля цены на бензин АИ-98 и выше выросли на 30 копеек. Такие данные приводит Росстат. «За период с 9 по 15 апреля 2024 г. рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в 67 субъектах Российской Федерации. В Пермском крае бензин марки АИ-92 стал дороже на 8 копеек, АИ-95 — на 12 копеек, АИ-98 и выше — на 30 копеек. Их средняя цена за литр составляет 50,92; 55,43 и 69,94 рублей соответственно», — сказано в сообщении. Уточняется, что также выросли цены на дизельное топливо. Оно за неделю подорожало на 10 копеек, а стоимость литра достигло 65,49 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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