В Пермском крае многодетным семьям участников СВО станет проще получить землю

18 апреля 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

Семья военнослужащего сможет получить землю, даже если проживает на территории Прикамья менее пяти лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Пермском крае упростили условия предоставления участков земли для многодетных семей участников спецоперации. Согласно законопроекту, семья военнослужащего сможет воспользоваться льготой без учета срока проживания на территории Прикамья. Законопроект, внесенный губернатором Дмитрием Махониным, 18 апреля поддержали депутаты краевого законодательного собрания. Об этом сообщается на сайте правительства и главы региона. «Законопроектом предлагается предоставлять земельный участок многодетным семьям военнослужащих без учета срока проживания на территории Пермского края. Сейчас для получения участка необходимо, чтобы семья на момент подачи заявления проживала на территории региона не менее пяти лет», — говорится на сайте губернатора. Помимо этого, право на льготу сохранится и в случае гибели одного или нескольких членов многодетной семьи. Законопроект также предусматривает возможность предоставления земли многодетным семьям в аренду на территории ЗАТО (закрытое административно-территориального образование — прим. URA.RU). Документ должен вступить в силу до конца апреля. URA.RU также рассказывало, что сейчас участники спецоперации могут претендовать на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Их распределением будет заниматься специально созданная автономная некоммерческая организация «Центр комплексного развития территорий Пермского края». Законопроект о предоставлении земли участникам СВО был принят в Прикамье в конце 2023 года. Размеры участков, которые могут получить военные, муниципалитеты определяют самостоятельно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае упростили условия предоставления участков земли для многодетных семей участников спецоперации. Согласно законопроекту, семья военнослужащего сможет воспользоваться льготой без учета срока проживания на территории Прикамья. Законопроект, внесенный губернатором Дмитрием Махониным, 18 апреля поддержали депутаты краевого законодательного собрания. Об этом сообщается на сайте правительства и главы региона. «Законопроектом предлагается предоставлять земельный участок многодетным семьям военнослужащих без учета срока проживания на территории Пермского края. Сейчас для получения участка необходимо, чтобы семья на момент подачи заявления проживала на территории региона не менее пяти лет», — говорится на сайте губернатора. Помимо этого, право на льготу сохранится и в случае гибели одного или нескольких членов многодетной семьи. Законопроект также предусматривает возможность предоставления земли многодетным семьям в аренду на территории ЗАТО (закрытое административно-территориального образование — прим. URA.RU). Документ должен вступить в силу до конца апреля. URA.RU также рассказывало, что сейчас участники спецоперации могут претендовать на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Их распределением будет заниматься специально созданная автономная некоммерческая организация «Центр комплексного развития территорий Пермского края». Законопроект о предоставлении земли участникам СВО был принят в Прикамье в конце 2023 года. Размеры участков, которые могут получить военные, муниципалитеты определяют самостоятельно.