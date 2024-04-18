18 апреля 2024

Туристы из РФ устроили бунт в аэропорту Дубая. Видео

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Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, флайдубай, оаэ
Россияне требуют возобновить работу аэропорта Фото:

В аэропорту Дубая российские туристы устроили бунт, после трех суток ожидания вылета в Россию. Люди скандируют «Домой! Москва!» и хлопают в ладоши. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Российские туристы устроили в аэропорту бунт. Они скандируют и хлопают в ладоши. Все они, спустя трое суток, требуют отправить их домой», — говорится в публикации.

Митинг в аэропорту длился почти полчаса. Пришедший полицейский снял россиян на видео и удалился.

Ранее аэропорту Дубая люди начали выламывать двери авиакомпании Flydubai из-за отмены рейсов. В настоящее время крупнейшие курортные города ОАЭ затоплены из-за мощных ливней, которые прошли 16 апреля. Из-за непогоды часть туристов застряла в аэропорту.

Оказавшаяся в аэропорту Дубая из-за задержки авиарейсов россиянка Алена призналась, что туристам не предоставляют воду и размещение в гостинице. Питаются россияне за свой счет в ресторане «Макдоналдс», где сохраняется большая очередь, пишет НСН.

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В аэропорту Дубая российские туристы устроили бунт, после трех суток ожидания вылета в Россию. Люди скандируют «Домой! Москва!» и хлопают в ладоши. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Российские туристы устроили в аэропорту бунт. Они скандируют и хлопают в ладоши. Все они, спустя трое суток, требуют отправить их домой», — говорится в публикации. Митинг в аэропорту длился почти полчаса. Пришедший полицейский снял россиян на видео и удалился. Ранее аэропорту Дубая люди начали выламывать двери авиакомпании Flydubai из-за отмены рейсов. В настоящее время крупнейшие курортные города ОАЭ затоплены из-за мощных ливней, которые прошли 16 апреля. Из-за непогоды часть туристов застряла в аэропорту. Оказавшаяся в аэропорту Дубая из-за задержки авиарейсов россиянка Алена призналась, что туристам не предоставляют воду и размещение в гостинице. Питаются россияне за свой счет в ресторане «Макдоналдс», где сохраняется большая очередь, пишет НСН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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