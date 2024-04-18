Туристы из РФ устроили бунт в аэропорту Дубая. Видео

19 апреля 2024 в 02:57 Размер текста - 17 +

Россияне требуют возобновить работу аэропорта Фото: Сергей Леонов © URA.RU В аэропорту Дубая российские туристы устроили бунт, после трех суток ожидания вылета в Россию. Люди скандируют «Домой! Москва!» и хлопают в ладоши. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Российские туристы устроили в аэропорту бунт. Они скандируют и хлопают в ладоши. Все они, спустя трое суток, требуют отправить их домой», — говорится в публикации. Митинг в аэропорту длился почти полчаса. Пришедший полицейский снял россиян на видео и удалился. Ранее аэропорту Дубая люди начали выламывать двери авиакомпании Flydubai из-за отмены рейсов. В настоящее время крупнейшие курортные города ОАЭ затоплены из-за мощных ливней, которые прошли 16 апреля. Из-за непогоды часть туристов застряла в аэропорту. Оказавшаяся в аэропорту Дубая из-за задержки авиарейсов россиянка Алена призналась, что туристам не предоставляют воду и размещение в гостинице. Питаются россияне за свой счет в ресторане «Макдоналдс», где сохраняется большая очередь, пишет НСН. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В аэропорту Дубая российские туристы устроили бунт, после трех суток ожидания вылета в Россию. Люди скандируют «Домой! Москва!» и хлопают в ладоши. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Российские туристы устроили в аэропорту бунт. Они скандируют и хлопают в ладоши. Все они, спустя трое суток, требуют отправить их домой», — говорится в публикации. Митинг в аэропорту длился почти полчаса. Пришедший полицейский снял россиян на видео и удалился. Ранее аэропорту Дубая люди начали выламывать двери авиакомпании Flydubai из-за отмены рейсов. В настоящее время крупнейшие курортные города ОАЭ затоплены из-за мощных ливней, которые прошли 16 апреля. Из-за непогоды часть туристов застряла в аэропорту. Оказавшаяся в аэропорту Дубая из-за задержки авиарейсов россиянка Алена призналась, что туристам не предоставляют воду и размещение в гостинице. Питаются россияне за свой счет в ресторане «Макдоналдс», где сохраняется большая очередь, пишет НСН.