Жительница Перми стала свидетелем беспорядков в аэропорту Дубая. Видео

17 апреля 2024 в 22:52 Размер текста - 17 +

Недовольные пассажиры начали выламывать двери туркомпании в аэропорту Фото: Сергей Леонов © URA.RU В аэропорту Дубая люди начали выламывать двери авиакомпании fly Dubai из-за отмены рейсов. Об этом URA.RU сообщила жительница Перми, которая уже вторые сутки не может улететь домой. «Тут просто ужас. Люди бунтуют, выламывают дверь авиакомпании fly Dubai. Наш рейс на Екатеринбург снова отменили — пошли вторые сутки как мы сидим в аэропорту», — рассказала URA.RU пермячка. Она отметила, что от туроператора нет никакой информации. Их не кормят и не размещают в гостинице «Мы все тут в шоке. Из-за стресса одна девушка в обморок упала. Не могут привести ее в чувства минут 10 уже», — рассказала женщина. В настоящее время крупнейшие курортные города ОАЭ затоплены из-за мощных ливней, которые прошли 16 апреля. Из-за непогоды часть туристов застряла в аэропорту, ожидая вылета уже порядка 20-ти часов. По словам президента «Уральской ассоциации туризма» Михаила Мальцева, обстановка в Дубае наладится в течении двух дней, а в некоторых городах ситуацию урегулируют раньше. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В аэропорту Дубая люди начали выламывать двери авиакомпании fly Dubai из-за отмены рейсов. Об этом URA.RU сообщила жительница Перми, которая уже вторые сутки не может улететь домой. «Тут просто ужас. Люди бунтуют, выламывают дверь авиакомпании fly Dubai. Наш рейс на Екатеринбург снова отменили — пошли вторые сутки как мы сидим в аэропорту», — рассказала URA.RU пермячка. Она отметила, что от туроператора нет никакой информации. Их не кормят и не размещают в гостинице «Мы все тут в шоке. Из-за стресса одна девушка в обморок упала. Не могут привести ее в чувства минут 10 уже», — рассказала женщина. В настоящее время крупнейшие курортные города ОАЭ затоплены из-за мощных ливней, которые прошли 16 апреля. Из-за непогоды часть туристов застряла в аэропорту, ожидая вылета уже порядка 20-ти часов. По словам президента «Уральской ассоциации туризма» Михаила Мальцева, обстановка в Дубае наладится в течении двух дней, а в некоторых городах ситуацию урегулируют раньше.