США ввели санкции против завода в Белоруссии и трех китайских компаний

20 апреля 2024 в 03:14 Размер текста - 17 +

США ввели санкции за предполагаемое сотрудничество с Пакистаном Фото: Владимир Андреев © URA.RU Соединенные Штаты объявили о введении санкций против Минского завода колесных тягачей и трех китайских компаний за предполагаемую передачу ракетных технологий в Пакистан. Об этом сказано в заявлении пресс-службы Госдепартамента США, опубликованном 20 апреля. Санкции были наложены из-за подозрений в передаче оборудования, используемого в ракетных программах Пакистана, в том числе в разработке баллистических ракет большой дальности. В список санкционированных попали МЗКТ из Беларуси и китайские Xi'an Longde Technology Development Company Limited, Tianjin Creative Source International Trade Co Ltd и Granpect Co. Ltd, указано на сайте Госдепа США. Госдепартамент утверждает, что данные предприятия участвовали в деятельности, которая могла способствовать распространению оружия массового уничтожения или средств его доставки, включая усилия по производству и передаче такого оборудования Пакистану. Санкции предусматривают замораживание активов данных компаний на территории США и запрещают американским гражданам и компаниям вести с ними деловые отношения.

