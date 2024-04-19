19 апреля 2024

США ввели санкции против завода в Белоруссии и трех китайских компаний

© Служба новостей «URA.RU»
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США ввели санкции за предполагаемое сотрудничество с Пакистаном
США ввели санкции за предполагаемое сотрудничество с Пакистаном Фото:

Соединенные Штаты объявили о введении санкций против Минского завода колесных тягачей и трех китайских компаний за предполагаемую передачу ракетных технологий в Пакистан. Об этом сказано в заявлении пресс-службы Госдепартамента США, опубликованном 20 апреля.

Санкции были наложены из-за подозрений в передаче оборудования, используемого в ракетных программах Пакистана, в том числе в разработке баллистических ракет большой дальности. В список санкционированных попали МЗКТ из Беларуси и китайские Xi'an Longde Technology Development Company Limited, Tianjin Creative Source International Trade Co Ltd и Granpect Co. Ltd, указано на сайте Госдепа США.

Госдепартамент утверждает, что данные предприятия участвовали в деятельности, которая могла способствовать распространению оружия массового уничтожения или средств его доставки, включая усилия по производству и передаче такого оборудования Пакистану. Санкции предусматривают замораживание активов данных компаний на территории США и запрещают американским гражданам и компаниям вести с ними деловые отношения.

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Соединенные Штаты объявили о введении санкций против Минского завода колесных тягачей и трех китайских компаний за предполагаемую передачу ракетных технологий в Пакистан. Об этом сказано в заявлении пресс-службы Госдепартамента США, опубликованном 20 апреля. Санкции были наложены из-за подозрений в передаче оборудования, используемого в ракетных программах Пакистана, в том числе в разработке баллистических ракет большой дальности. В список санкционированных попали МЗКТ из Беларуси и китайские Xi'an Longde Technology Development Company Limited, Tianjin Creative Source International Trade Co Ltd и Granpect Co. Ltd, указано на сайте Госдепа США. Госдепартамент утверждает, что данные предприятия участвовали в деятельности, которая могла способствовать распространению оружия массового уничтожения или средств его доставки, включая усилия по производству и передаче такого оборудования Пакистану. Санкции предусматривают замораживание активов данных компаний на территории США и запрещают американским гражданам и компаниям вести с ними деловые отношения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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