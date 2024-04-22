Психолог из Сургута стала лучшей мамой в ХМАО. Фото

22 апреля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Психолог из Сургута Лилия Гимазова выиграла корону в конкурсе «Лучшая мама 2024» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Психолог из Сургута (ХМАО) Лилия Гимазова стала лучшей мамой в окружном конкурсе. Победительница воспитывает двух детей и занимается духовными практиками.



«Я победила в конкурсе „Мама года 2024“. Всех благодарю за поддержку, за веру в меня, за добрые слова, за вашу энергию», — написала Гимазова в своем telegram-канале.



В финале проекта участвовали 10 женщин. На сцене конкурсантки презентовали творческие номера и выступали с детьми. Каждой из участниц присвоили персональную номинацию, а главная корона досталась Лилии Гимазовой.



Ранее URA.RU рассказывало о конкурсе красоты «Миссис Югра 2024», который прошел в Ханты-Мансийске. Корону победителя забрала 43-летняя Анриетта Вагнер, воспитывающая троих детей. Психолог из Сургута Лилия Гимазова стала лучшей мамой в окружном конкурсе фото: telegram-канал Лилии Гимазовой Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Психолог из Сургута (ХМАО) Лилия Гимазова стала лучшей мамой в окружном конкурсе. Победительница воспитывает двух детей и занимается духовными практиками. «Я победила в конкурсе „Мама года 2024“. Всех благодарю за поддержку, за веру в меня, за добрые слова, за вашу энергию», — написала Гимазова в своем telegram-канале. В финале проекта участвовали 10 женщин. На сцене конкурсантки презентовали творческие номера и выступали с детьми. Каждой из участниц присвоили персональную номинацию, а главная корона досталась Лилии Гимазовой. Ранее URA.RU рассказывало о конкурсе красоты «Миссис Югра 2024», который прошел в Ханты-Мансийске. Корону победителя забрала 43-летняя Анриетта Вагнер, воспитывающая троих детей.