Психолог из Сургута (ХМАО) Лилия Гимазова стала лучшей мамой в окружном конкурсе. Победительница воспитывает двух детей и занимается духовными практиками.
«Я победила в конкурсе „Мама года 2024“. Всех благодарю за поддержку, за веру в меня, за добрые слова, за вашу энергию», — написала Гимазова в своем telegram-канале.
В финале проекта участвовали 10 женщин. На сцене конкурсантки презентовали творческие номера и выступали с детьми. Каждой из участниц присвоили персональную номинацию, а главная корона досталась Лилии Гимазовой.
Ранее URA.RU рассказывало о конкурсе красоты «Миссис Югра 2024», который прошел в Ханты-Мансийске. Корону победителя забрала 43-летняя Анриетта Вагнер, воспитывающая троих детей.
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