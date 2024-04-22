Психолог из Сургута стала лучшей мамой в ХМАО. Фото

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Пресс-конференция по случаю официального старта регионального конкурса красоты и материнства «Миссис Россия Челябинск - 2020». Челябинск, корона
Психолог из Сургута Лилия Гимазова выиграла корону в конкурсе «Лучшая мама 2024» Фото:

Психолог из Сургута (ХМАО) Лилия Гимазова стала лучшей мамой в окружном конкурсе. Победительница воспитывает двух детей и занимается духовными практиками.

«Я победила в конкурсе „Мама года 2024“. Всех благодарю за поддержку, за веру в меня, за добрые слова, за вашу энергию», — написала Гимазова в своем telegram-канале.

В финале проекта участвовали 10 женщин. На сцене конкурсантки презентовали творческие номера и выступали с детьми. Каждой из участниц присвоили персональную номинацию, а главная корона досталась Лилии Гимазовой.

Ранее URA.RU рассказывало о конкурсе красоты «Миссис Югра 2024», который прошел в Ханты-Мансийске. Корону победителя забрала 43-летняя Анриетта Вагнер, воспитывающая троих детей.

Психолог из Сургута Лилия Гимазова стала лучшей мамой в окружном конкурсе
Психолог из Сургута Лилия Гимазова стала лучшей мамой в окружном конкурсе

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Психолог из Сургута (ХМАО) Лилия Гимазова стала лучшей мамой в окружном конкурсе. Победительница воспитывает двух детей и занимается духовными практиками. «Я победила в конкурсе „Мама года 2024“. Всех благодарю за поддержку, за веру в меня, за добрые слова, за вашу энергию», — написала Гимазова в своем telegram-канале. В финале проекта участвовали 10 женщин. На сцене конкурсантки презентовали творческие номера и выступали с детьми. Каждой из участниц присвоили персональную номинацию, а главная корона досталась Лилии Гимазовой. Ранее URA.RU рассказывало о конкурсе красоты «Миссис Югра 2024», который прошел в Ханты-Мансийске. Корону победителя забрала 43-летняя Анриетта Вагнер, воспитывающая троих детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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