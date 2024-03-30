Многодетная мама из ХМАО выиграла корону в конкурсе красоты. Фото

31 марта 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

Корону «Миссис Югра 2024» забрала 43-летняя мама троих детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО огласили результаты конкурса красоты «Миссис Югра 2024». Корону победителя забрала 43-летняя Анриетта Вагнер, воспитывающая троих детей. Об этом сообщили в telegram-канале «Радио в Ханты-Мансийске». «Анриетта Вагнер! Поздравляем с короной прекрасную девушку! Миссис Югра 2024», — написано в сообщении. Победительница рассказала, что является представителем коренных малочисленных народов Севера, владеет студией красоты и является одним из лучших мастеров бьюти-процедур. Также она любит заниматься спортом и готовить национальные блюда, а на конкурс пришла, чтобы показать себя, как пример успешной многодетной мамы. Ранее сообщалось, что организатор конкурса красоты в ХМАО Элиза Аюпова ищет депутата, который будет оценивать девушек в качестве члена жюри. Кандидат на эту роль должен был быть женат. Награждение на конкурсе «Миссис Югра 2024» telegram-канал «Радио в Ханты-Мансийске» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО огласили результаты конкурса красоты «Миссис Югра 2024». Корону победителя забрала 43-летняя Анриетта Вагнер, воспитывающая троих детей. Об этом сообщили в telegram-канале «Радио в Ханты-Мансийске». «Анриетта Вагнер! Поздравляем с короной прекрасную девушку! Миссис Югра 2024», — написано в сообщении. Победительница рассказала, что является представителем коренных малочисленных народов Севера, владеет студией красоты и является одним из лучших мастеров бьюти-процедур. Также она любит заниматься спортом и готовить национальные блюда, а на конкурс пришла, чтобы показать себя, как пример успешной многодетной мамы. Ранее сообщалось, что организатор конкурса красоты в ХМАО Элиза Аюпова ищет депутата, который будет оценивать девушек в качестве члена жюри. Кандидат на эту роль должен был быть женат.