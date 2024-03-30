В ХМАО огласили результаты конкурса красоты «Миссис Югра 2024». Корону победителя забрала 43-летняя Анриетта Вагнер, воспитывающая троих детей. Об этом сообщили в telegram-канале «Радио в Ханты-Мансийске».
«Анриетта Вагнер! Поздравляем с короной прекрасную девушку! Миссис Югра 2024», — написано в сообщении.
Победительница рассказала, что является представителем коренных малочисленных народов Севера, владеет студией красоты и является одним из лучших мастеров бьюти-процедур. Также она любит заниматься спортом и готовить национальные блюда, а на конкурс пришла, чтобы показать себя, как пример успешной многодетной мамы.
Ранее сообщалось, что организатор конкурса красоты в ХМАО Элиза Аюпова ищет депутата, который будет оценивать девушек в качестве члена жюри. Кандидат на эту роль должен был быть женат.
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