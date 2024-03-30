30 марта 2024
29 марта 2024

Многодетная мама из ХМАО выиграла корону в конкурсе красоты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мисс Екатеринбург - 2018 , корона
Корону «Миссис Югра 2024» забрала 43-летняя мама троих детей Фото:

В ХМАО огласили результаты конкурса красоты «Миссис Югра 2024». Корону победителя забрала 43-летняя Анриетта Вагнер, воспитывающая троих детей. Об этом сообщили в telegram-канале «Радио в Ханты-Мансийске».

«Анриетта Вагнер! Поздравляем с короной прекрасную девушку! Миссис Югра 2024», — написано в сообщении.

Победительница рассказала, что является представителем коренных малочисленных народов Севера, владеет студией красоты и является одним из лучших мастеров бьюти-процедур. Также она любит заниматься спортом и готовить национальные блюда, а на конкурс пришла, чтобы показать себя, как пример успешной многодетной мамы.

Ранее сообщалось, что организатор конкурса красоты в ХМАО Элиза Аюпова ищет депутата, который будет оценивать девушек в качестве члена жюри. Кандидат на эту роль должен был быть женат.

Награждение на конкурсе «Миссис Югра 2024»
Награждение на конкурсе «Миссис Югра 2024»

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В ХМАО огласили результаты конкурса красоты «Миссис Югра 2024». Корону победителя забрала 43-летняя Анриетта Вагнер, воспитывающая троих детей. Об этом сообщили в telegram-канале «Радио в Ханты-Мансийске». «Анриетта Вагнер! Поздравляем с короной прекрасную девушку! Миссис Югра 2024», — написано в сообщении. Победительница рассказала, что является представителем коренных малочисленных народов Севера, владеет студией красоты и является одним из лучших мастеров бьюти-процедур. Также она любит заниматься спортом и готовить национальные блюда, а на конкурс пришла, чтобы показать себя, как пример успешной многодетной мамы. Ранее сообщалось, что организатор конкурса красоты в ХМАО Элиза Аюпова ищет депутата, который будет оценивать девушек в качестве члена жюри. Кандидат на эту роль должен был быть женат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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