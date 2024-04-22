Челябинские полицейские оперативно задержали бизнесмена, расстрелявшего человека

22 апреля 2024 в 22:31 Размер текста - 17 +

В СИЗО мужчина пробудет минимум до 20 июня Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В поселке Красногорский Челябинской области полицейские оперативно задержали 37-летнего бизнесмена Антона Гергерта, который расстрелял мужчину, перепутав его со своим должником. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Оперативники подразделений областного главка МВД при содействии коллег из отдела уголовного розыска ОМВД России по Еманжелинскому району задержали ранее судимого 37-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство жителя поселка Красногорский», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Раскрытие преступления находится на личном контроле начальника ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков, который поручил в короткие сроки установить личность стрелявшего. В оперативно-розыскных мероприятиях были задействованы наиболее опытные сотрудники ведомства. Установить личность подозреваемого и задержать его удалось в течение суток. Инцидент произошел в поселке Красногорский в ночь на 20 апреля. Местный предприниматель Антон Гергерт, который занимается цветочным бизнесом, не менее пяти раз выстрелил из ружья 12-го калибра в мужчину. Гергерт находился в состоянии алкогольного опьянения и перепутал пострадавшего со своим оппонентом, который задолжал ему деньги. Гергерт скрылся с места преступления, но позднее был задержан. Его 49-летний знакомый остался жив только благодаря вовремя оказанной помощи. Подозреваемый ранее был судим за хулиганство, нарушение правил дорожного движения, подделку документов и кражу. Разрешения на оружие не имел. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, подозреваемого отправили в СИЗО до 20 июня. В отношении его возбуждено уголовное дело по части третье статьи 30 («Приготовление к преступлению»), части первой статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Красногорский Челябинской области полицейские оперативно задержали 37-летнего бизнесмена Антона Гергерта, который расстрелял мужчину, перепутав его со своим должником. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Оперативники подразделений областного главка МВД при содействии коллег из отдела уголовного розыска ОМВД России по Еманжелинскому району задержали ранее судимого 37-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство жителя поселка Красногорский», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Раскрытие преступления находится на личном контроле начальника ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков, который поручил в короткие сроки установить личность стрелявшего. В оперативно-розыскных мероприятиях были задействованы наиболее опытные сотрудники ведомства. Установить личность подозреваемого и задержать его удалось в течение суток. Инцидент произошел в поселке Красногорский в ночь на 20 апреля. Местный предприниматель Антон Гергерт, который занимается цветочным бизнесом, не менее пяти раз выстрелил из ружья 12-го калибра в мужчину. Гергерт находился в состоянии алкогольного опьянения и перепутал пострадавшего со своим оппонентом, который задолжал ему деньги. Гергерт скрылся с места преступления, но позднее был задержан. Его 49-летний знакомый остался жив только благодаря вовремя оказанной помощи. Подозреваемый ранее был судим за хулиганство, нарушение правил дорожного движения, подделку документов и кражу. Разрешения на оружие не имел. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, подозреваемого отправили в СИЗО до 20 июня. В отношении его возбуждено уголовное дело по части третье статьи 30 («Приготовление к преступлению»), части первой статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).