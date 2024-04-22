Госдеп США обвинил Украину в похищениях и пытках

На Украине зафиксированы многочисленные нарушения прав человека со стороны местных официальных лиц вплоть до похищений и пыток. Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США.
«Имели место серьезные проблемы с правами человека с участием украинских официальных лиц», — указано в документе, опубликованном в понедельник. Согласно информации Госдепа, существуют достоверные сообщения о похищениях, пытках, жестоком обращении, угрожающих жизни условиях в тюрьмах, произвольных арестах и задержаниях. А также проблемах с независимостью судебной системы и ограничениях свободы выражения, включая свободу прессы.
Доклад подчеркивает, что эти нарушения происходят на территориях, контролируемых украинскими властями. Там также отмечено, что власти страны не наказывают преступников и отказываются их искать.
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