22 апреля 2024

Госдеп США обвинил Украину в похищениях и пытках

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Здание ООН в Нью-Йорке и Иван Некрасов., госдеп, сша
Госдеп отметил преступления Киева Фото:

На Украине зафиксированы многочисленные нарушения прав человека со стороны местных официальных лиц вплоть до похищений и пыток. Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США.

«Имели место серьезные проблемы с правами человека с участием украинских официальных лиц», — указано в документе, опубликованном в понедельник. Согласно информации Госдепа, существуют достоверные сообщения о похищениях, пытках, жестоком обращении, угрожающих жизни условиях в тюрьмах, произвольных арестах и задержаниях. А также проблемах с независимостью судебной системы и ограничениях свободы выражения, включая свободу прессы.

Доклад подчеркивает, что эти нарушения происходят на территориях, контролируемых украинскими властями. Там также отмечено, что власти страны не наказывают преступников и отказываются их искать.

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На Украине зафиксированы многочисленные нарушения прав человека со стороны местных официальных лиц вплоть до похищений и пыток. Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США. «Имели место серьезные проблемы с правами человека с участием украинских официальных лиц», — указано в документе, опубликованном в понедельник. Согласно информации Госдепа, существуют достоверные сообщения о похищениях, пытках, жестоком обращении, угрожающих жизни условиях в тюрьмах, произвольных арестах и задержаниях. А также проблемах с независимостью судебной системы и ограничениях свободы выражения, включая свободу прессы. Доклад подчеркивает, что эти нарушения происходят на территориях, контролируемых украинскими властями. Там также отмечено, что власти страны не наказывают преступников и отказываются их искать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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