Госдеп США обвинил Украину в похищениях и пытках

23 апреля 2024 в 00:39 Размер текста - 17 +

Госдеп отметил преступления Киева Фото: Ксения Сальникова © URA.RU На Украине зафиксированы многочисленные нарушения прав человека со стороны местных официальных лиц вплоть до похищений и пыток. Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США. «Имели место серьезные проблемы с правами человека с участием украинских официальных лиц», — указано в документе, опубликованном в понедельник. Согласно информации Госдепа, существуют достоверные сообщения о похищениях, пытках, жестоком обращении, угрожающих жизни условиях в тюрьмах, произвольных арестах и задержаниях. А также проблемах с независимостью судебной системы и ограничениях свободы выражения, включая свободу прессы. Доклад подчеркивает, что эти нарушения происходят на территориях, контролируемых украинскими властями. Там также отмечено, что власти страны не наказывают преступников и отказываются их искать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине зафиксированы многочисленные нарушения прав человека со стороны местных официальных лиц вплоть до похищений и пыток. Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США. «Имели место серьезные проблемы с правами человека с участием украинских официальных лиц», — указано в документе, опубликованном в понедельник. Согласно информации Госдепа, существуют достоверные сообщения о похищениях, пытках, жестоком обращении, угрожающих жизни условиях в тюрьмах, произвольных арестах и задержаниях. А также проблемах с независимостью судебной системы и ограничениях свободы выражения, включая свободу прессы. Доклад подчеркивает, что эти нарушения происходят на территориях, контролируемых украинскими властями. Там также отмечено, что власти страны не наказывают преступников и отказываются их искать.