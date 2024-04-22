В челябинском городе из горящего дома эвакуировались 15 человек

Комната горела на пятом этаже многоквартирного дома (фото из архива)
В Златоусте (Челябинская область) из дома по улице Румянцева, 2, где 23 апреля в шесть утра загорелась комната, самостоятельно эвакуировались 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«Горела комната в жилом доме в Златоусте по улице Румянцева, 2 коридорного типа на пятом этаже. Пострадавших нет. Самостоятельно эвакуировались 15 человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
К месту вызова было направлено восемь пожарных машин. Причину пожара предстоит установить специалистам.
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