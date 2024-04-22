22 апреля 2024

В челябинском городе из горящего дома эвакуировались 15 человек

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Пожарные Спасатели Архив Челябинск, мчс, огонь
Комната горела на пятом этаже многоквартирного дома (фото из архива) Фото:

В Златоусте (Челябинская область) из дома по улице Румянцева, 2, где 23 апреля в шесть утра загорелась комната, самостоятельно эвакуировались 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«Горела комната в жилом доме в Златоусте по улице Румянцева, 2 коридорного типа на пятом этаже. Пострадавших нет. Самостоятельно эвакуировались 15 человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

К месту вызова было направлено восемь пожарных машин. Причину пожара предстоит установить специалистам.

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В Златоусте (Челябинская область) из дома по улице Румянцева, 2, где 23 апреля в шесть утра загорелась комната, самостоятельно эвакуировались 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Горела комната в жилом доме в Златоусте по улице Румянцева, 2 коридорного типа на пятом этаже. Пострадавших нет. Самостоятельно эвакуировались 15 человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. К месту вызова было направлено восемь пожарных машин. Причину пожара предстоит установить специалистам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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