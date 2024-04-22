Происшествия В челябинском городе из горящего дома эвакуировались 15 человек 23 апреля 2024 в 07:13 Размер текста - 17 + Комната горела на пятом этаже многоквартирного дома (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) из дома по улице Румянцева, 2, где 23 апреля в шесть утра загорелась комната, самостоятельно эвакуировались 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Горела комната в жилом доме в Златоусте по улице Румянцева, 2 коридорного типа на пятом этаже. Пострадавших нет. Самостоятельно эвакуировались 15 человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. К месту вызова было направлено восемь пожарных машин. Причину пожара предстоит установить специалистам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Златоусте (Челябинская область) из дома по улице Румянцева, 2, где 23 апреля в шесть утра загорелась комната, самостоятельно эвакуировались 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Горела комната в жилом доме в Златоусте по улице Румянцева, 2 коридорного типа на пятом этаже. Пострадавших нет. Самостоятельно эвакуировались 15 человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. К месту вызова было направлено восемь пожарных машин. Причину пожара предстоит установить специалистам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям