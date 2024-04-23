Генпрокуратура предупредила о выросшем риске диверсий и терактов в России

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В РФ принимается недостаточно мер для сокращения риска диверсий и терактов, заявил замгенпрокурора Фото:

В России существенно возросли риски диверсий и террористических актов. Об этом заявил первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин. По его словам, принимаемых мер недостаточно.

«Риски совершения диверсий и террористических актов в нашей стране существенно возросли», — сказал Разинкин на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте Совфеда.

По словам замгенпрокурора, в 2023 году было выявлено более 200 тысяч нарушений при проверках безопасности мест массового пребывания людей и критически важных объектов. «О чем это говорит? О том, что принимаемые меры по противодействию террористическим угрозам еще недостаточны», — резюмировал Разинкин.

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В России существенно возросли риски диверсий и террористических актов. Об этом заявил первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин. По его словам, принимаемых мер недостаточно. «Риски совершения диверсий и террористических актов в нашей стране существенно возросли», — сказал Разинкин на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте Совфеда. По словам замгенпрокурора, в 2023 году было выявлено более 200 тысяч нарушений при проверках безопасности мест массового пребывания людей и критически важных объектов. «О чем это говорит? О том, что принимаемые меры по противодействию террористическим угрозам еще недостаточны», — резюмировал Разинкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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