Паралимпийская спортсменка из Челябинска Валерия Шабалина завоевала вторую золотую медаль на чемпионате Европы по плаванию. Пловчиха показала лучший результат на дистанции 100 метров на спине, сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России.
«Чемпионами Европы на дистанции 100 метров на спине стали: Валерия Шабалина и Виктория Ищиулова. Чемпионом также стал Егор Кузьмин на дистанции 100 метров баттерфляем», — сообщили в пресс-службе.
Открытый паралимпийский чемпионат Европы по плаванию проходит в Португалии. Ранее Валерия Шабалина завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров вольным стилем с интеллектуальными нарушениями в классе S14.
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