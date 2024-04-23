Челябинка Валерия Шабалина завоевала вторую золотую медаль на чемпионате Европы. Фото

24 апреля 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

Валерия Шабалина выиграла вторую золотую награду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Паралимпийская спортсменка из Челябинска Валерия Шабалина завоевала вторую золотую медаль на чемпионате Европы по плаванию. Пловчиха показала лучший результат на дистанции 100 метров на спине, сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России. «Чемпионами Европы на дистанции 100 метров на спине стали: Валерия Шабалина и Виктория Ищиулова. Чемпионом также стал Егор Кузьмин на дистанции 100 метров баттерфляем», — сообщили в пресс-службе. Открытый паралимпийский чемпионат Европы по плаванию проходит в Португалии. Ранее Валерия Шабалина завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров вольным стилем с интеллектуальными нарушениями в классе S14. Пловчиха Валерия Шабалина завоевала второе золото Чемпионата Европы паблик в соцсети «ВКонтакте» Федерация плавания Челябинской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Паралимпийская спортсменка из Челябинска Валерия Шабалина завоевала вторую золотую медаль на чемпионате Европы по плаванию. Пловчиха показала лучший результат на дистанции 100 метров на спине, сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России. «Чемпионами Европы на дистанции 100 метров на спине стали: Валерия Шабалина и Виктория Ищиулова. Чемпионом также стал Егор Кузьмин на дистанции 100 метров баттерфляем», — сообщили в пресс-службе. Открытый паралимпийский чемпионат Европы по плаванию проходит в Португалии. Ранее Валерия Шабалина завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров вольным стилем с интеллектуальными нарушениями в классе S14.