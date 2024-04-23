23 апреля 2024

Челябинка Валерия Шабалина завоевала вторую золотую медаль на чемпионате Европы. Фото

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Алексей Текслер на церемонии награждения призеров, участников и их тренеров XVI летних Паралимпийских игр 2020 в Токио. Челябинск, портрет, шабалина валерия, параолимпийцы
Валерия Шабалина выиграла вторую золотую награду Фото:

Паралимпийская спортсменка из Челябинска Валерия Шабалина завоевала вторую золотую медаль на чемпионате Европы по плаванию. Пловчиха показала лучший результат на дистанции 100 метров на спине, сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России.

«Чемпионами Европы на дистанции 100 метров на спине стали: Валерия Шабалина и Виктория Ищиулова. Чемпионом также стал Егор Кузьмин на дистанции 100 метров баттерфляем», — сообщили в пресс-службе.

Открытый паралимпийский чемпионат Европы по плаванию проходит в Португалии. Ранее Валерия Шабалина завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров вольным стилем с интеллектуальными нарушениями в классе S14.

Пловчиха Валерия Шабалина завоевала второе золото Чемпионата Европы
Пловчиха Валерия Шабалина завоевала второе золото Чемпионата Европы
Фото:

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Паралимпийская спортсменка из Челябинска Валерия Шабалина завоевала вторую золотую медаль на чемпионате Европы по плаванию. Пловчиха показала лучший результат на дистанции 100 метров на спине, сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России. «Чемпионами Европы на дистанции 100 метров на спине стали: Валерия Шабалина и Виктория Ищиулова. Чемпионом также стал Егор Кузьмин на дистанции 100 метров баттерфляем», — сообщили в пресс-службе. Открытый паралимпийский чемпионат Европы по плаванию проходит в Португалии. Ранее Валерия Шабалина завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров вольным стилем с интеллектуальными нарушениями в классе S14.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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