Челябинская пловчиха Валерия Шабалина завоевала золото чемпионата Европы. Фото

22 апреля 2024 в 14:09 Размер текста - 17 +

Спортсменка Валерия Шабалина участвует в отборе на Паралимпийские игры — 2024 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Паралимпийская спортсменка Валерия Шабалина завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по плаванию. Среди пловцов с интеллектуальными нарушениями она показала лучший результат на дистанции 200 метров вольным стилем, сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России. «Чемпионкой соревнований также стала: Валерия Шабалина с интеллектуальными нарушениями в классе S14 на дистанции 200 метров вольным стилем», сообщается в пресс-службе. Чемпионат Европы является отборочным этапом на Паралимпийские игры — 2024, которые пройдут летом в Париже. Открытый паралимпийский чемпионат Европы по плаванию проходит в Португалии. В нем участвуют 47 российских спортсменов. В первый день они завоевали 12 медалей: четыре золотые, две серебряные и шесть бронзовых. Валерия Шабалина завоевала золотую медаль паблик в соцсети «ВКонтакте» Федерация плавания Челябинской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Паралимпийская спортсменка Валерия Шабалина завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по плаванию. Среди пловцов с интеллектуальными нарушениями она показала лучший результат на дистанции 200 метров вольным стилем, сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России. «Чемпионкой соревнований также стала: Валерия Шабалина с интеллектуальными нарушениями в классе S14 на дистанции 200 метров вольным стилем», сообщается в пресс-службе. Чемпионат Европы является отборочным этапом на Паралимпийские игры — 2024, которые пройдут летом в Париже. Открытый паралимпийский чемпионат Европы по плаванию проходит в Португалии. В нем участвуют 47 российских спортсменов. В первый день они завоевали 12 медалей: четыре золотые, две серебряные и шесть бронзовых.