Паралимпийская спортсменка Валерия Шабалина завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по плаванию. Среди пловцов с интеллектуальными нарушениями она показала лучший результат на дистанции 200 метров вольным стилем, сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России.
«Чемпионкой соревнований также стала: Валерия Шабалина с интеллектуальными нарушениями в классе S14 на дистанции 200 метров вольным стилем», сообщается в пресс-службе. Чемпионат Европы является отборочным этапом на Паралимпийские игры — 2024, которые пройдут летом в Париже.
Открытый паралимпийский чемпионат Европы по плаванию проходит в Португалии. В нем участвуют 47 российских спортсменов. В первый день они завоевали 12 медалей: четыре золотые, две серебряные и шесть бронзовых.
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