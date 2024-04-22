Челябинская пловчиха Валерия Шабалина завоевала золото чемпионата Европы. Фото

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Алексей Текслер на церемонии награждения призеров, участников и их тренеров XVI летних Паралимпийских игр 2020 в Токио. Челябинск, портрет, шабалина валерия, параолимпийцы
Спортсменка Валерия Шабалина участвует в отборе на Паралимпийские игры — 2024 Фото:

Паралимпийская спортсменка Валерия Шабалина завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по плаванию. Среди пловцов с интеллектуальными нарушениями она показала лучший результат на дистанции 200 метров вольным стилем, сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России.

«Чемпионкой соревнований также стала: Валерия Шабалина с интеллектуальными нарушениями в классе S14 на дистанции 200 метров вольным стилем», сообщается в пресс-службе. Чемпионат Европы является отборочным этапом на Паралимпийские игры — 2024, которые пройдут летом в Париже.

Открытый паралимпийский чемпионат Европы по плаванию проходит в Португалии. В нем участвуют 47 российских спортсменов. В первый день они завоевали 12 медалей: четыре золотые, две серебряные и шесть бронзовых.

Валерия Шабалина завоевала золотую медаль
Валерия Шабалина завоевала золотую медаль
Фото:

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Паралимпийская спортсменка Валерия Шабалина завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по плаванию. Среди пловцов с интеллектуальными нарушениями она показала лучший результат на дистанции 200 метров вольным стилем, сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России. «Чемпионкой соревнований также стала: Валерия Шабалина с интеллектуальными нарушениями в классе S14 на дистанции 200 метров вольным стилем», сообщается в пресс-службе. Чемпионат Европы является отборочным этапом на Паралимпийские игры — 2024, которые пройдут летом в Париже. Открытый паралимпийский чемпионат Европы по плаванию проходит в Португалии. В нем участвуют 47 российских спортсменов. В первый день они завоевали 12 медалей: четыре золотые, две серебряные и шесть бронзовых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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