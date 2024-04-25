Галкин* подал жалобу на отказ снять с него статус иноагента

25 апреля 2024 в 12:57 Размер текста - 17 +

Иноагент Макским Галкин подал кассационную жалобу на отказ исключить его из реестра Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Юморист Максим Галкин (признан в России иноагентом) подал жалобу на отказ исключить его из рееста. Об этом сообщается на сайте судов общей юрисдикции Москвы. «Подана кассационная жалоба по гражданскому административному делу Галкина М.А.», — говорится базе. Такая информация опубликована на сайте судов . Другие подробности не приводятся. Галкин уже не в первый раз пытается обжаловать свой статус. Ранее это произошло в марте. Мосгорсуд признал законным внесение комика в список, передает RT. Галкин попал в реестр в сентябре 2022 года. В Минюсте отметили, что он занимается политической деятельностью и получает деньги с Украины. * Максим Галкин внесен в реестр физлиц-иноагентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Юморист Максим Галкин (признан в России иноагентом) подал жалобу на отказ исключить его из рееста. Об этом сообщается на сайте судов общей юрисдикции Москвы. «Подана кассационная жалоба по гражданскому административному делу Галкина М.А.», — говорится базе. Такая информация опубликована на сайте судов. Другие подробности не приводятся. Галкин уже не в первый раз пытается обжаловать свой статус. Ранее это произошло в марте. Мосгорсуд признал законным внесение комика в список, передает RT. Галкин попал в реестр в сентябре 2022 года. В Минюсте отметили, что он занимается политической деятельностью и получает деньги с Украины. * Максим Галкин внесен в реестр физлиц-иноагентов