Галкин* подал жалобу на отказ снять с него статус иноагента

Юморист Максим Галкин (признан в России иноагентом) подал жалобу на отказ исключить его из рееста. Об этом сообщается на сайте судов общей юрисдикции Москвы.
«Подана кассационная жалоба по гражданскому административному делу Галкина М.А.», — говорится базе. Такая информация опубликована на сайте судов. Другие подробности не приводятся.
Галкин уже не в первый раз пытается обжаловать свой статус. Ранее это произошло в марте. Мосгорсуд признал законным внесение комика в список, передает RT. Галкин попал в реестр в сентябре 2022 года. В Минюсте отметили, что он занимается политической деятельностью и получает деньги с Украины.
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Юморист Максим Галкин (признан в России иноагентом) подал жалобу на отказ исключить его из рееста. Об этом сообщается на сайте судов общей юрисдикции Москвы. «Подана кассационная жалоба по гражданскому административному делу Галкина М.А.», — говорится базе. Такая информация опубликована на сайте судов. Другие подробности не приводятся. Галкин уже не в первый раз пытается обжаловать свой статус. Ранее это произошло в марте. Мосгорсуд признал законным внесение комика в список, передает RT. Галкин попал в реестр в сентябре 2022 года. В Минюсте отметили, что он занимается политической деятельностью и получает деньги с Украины. * Максим Галкин внесен в реестр физлиц-иноагентов