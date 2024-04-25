Галкин* подал жалобу на отказ снять с него статус иноагента

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, галкин максим
Иноагент Макским Галкин подал кассационную жалобу на отказ исключить его из реестра Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Юморист Максим Галкин (признан в России иноагентом) подал жалобу на отказ исключить его из рееста. Об этом сообщается на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

«Подана кассационная жалоба по гражданскому административному делу Галкина М.А.», — говорится базе. Такая информация опубликована на сайте судов. Другие подробности не приводятся.

Галкин уже не в первый раз пытается обжаловать свой статус. Ранее это произошло в марте. Мосгорсуд признал законным внесение комика в список, передает RT. Галкин попал в реестр в сентябре 2022 года. В Минюсте отметили, что он занимается политической деятельностью и получает деньги с Украины.

* Максим Галкин внесен в реестр физлиц-иноагентов

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Юморист Максим Галкин (признан в России иноагентом) подал жалобу на отказ исключить его из рееста. Об этом сообщается на сайте судов общей юрисдикции Москвы. «Подана кассационная жалоба по гражданскому административному делу Галкина М.А.», — говорится базе. Такая информация опубликована на сайте судов. Другие подробности не приводятся. Галкин уже не в первый раз пытается обжаловать свой статус. Ранее это произошло в марте. Мосгорсуд признал законным внесение комика в список, передает RT. Галкин попал в реестр в сентябре 2022 года. В Минюсте отметили, что он занимается политической деятельностью и получает деньги с Украины. * Максим Галкин внесен в реестр физлиц-иноагентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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