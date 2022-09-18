Депутат Госдумы от Тюмени жестко отреагировал на включение Галкина* в список иноагентов

Депутат Госдумы от Тюмени Николай Брыкин считает Максима Галкина* предателем России
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Совещание полпреда по УрФО с сенаторами и депутатами госдумы. Екатеринбург, альшевских андрей, бахметьев виталий, брыкин николай
Николай Брыкин (справа на фото) заявил, что в России начался процесс «очищения от предателей» Фото:

Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин после включения артиста Максима Галкина в список иноагентов заявил, что так будет с каждой «сволочью», которая предает Россию. Таким мнением парламентарий поделился в своем telegram-канале.

«Минюст России признал Галкина иноагентом. Так будет с каждой сволочью, которая предает Россию! Процесс очищения страны от предателей начался», — написал депутат.

Ранее URA.RU писало, что Николай Брыкин назвал представителя ЕС Ильву Йоханссон «грязной шведкой». Об этом он высказался после того как Еврокомиссар заявила, что ЕС введет ограничения для российских туристов.

* Максим Галкин внесен в реестр физлиц-иноагентов.

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Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин после включения артиста Максима Галкина в список иноагентов заявил, что так будет с каждой «сволочью», которая предает Россию. Таким мнением парламентарий поделился в своем telegram-канале. «Минюст России признал Галкина иноагентом. Так будет с каждой сволочью, которая предает Россию! Процесс очищения страны от предателей начался», — написал депутат. Ранее URA.RU писало, что Николай Брыкин назвал представителя ЕС Ильву Йоханссон «грязной шведкой». Об этом он высказался после того как Еврокомиссар заявила, что ЕС введет ограничения для российских туристов. * Максим Галкин внесен в реестр физлиц-иноагентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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