24 апреля 2024

Пермяков предупредили об опасности посещения Усьвинских столбов. Фото

Усьвинские столбы и Каменный город в Прикамье стали опасными для посещения
© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник природы Усьвинские столбы. Пермь, пеший туризм, турист на скале, панорама гор
Пермяков просят подождать, когда растает снег Фото:

Дирекция охраны особых природных территорий Пермского края просит жителей временно отказаться от посещения главных природных достопримечательностей региона — Каменного города и Усьвинских столбов. Об этом дирекция говорит на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Сейчас там можно провалиться в снег, под которым образовались лужи.

«Уважаемые посетители, призываем вас потерпеть с экскурсиями в Каменный город и на Усьвинские Столбы пару недель. Сейчас ситуация такая, что вы будете проваливаться в снег по колено, а под ним — огромные лужи, следовательно, вы еще и очень сильно вымокнете», — говорится в сообщении», — говорится в сообщении. Прогулка будет испорчена.

Дирекция просит жителей дождаться, когда растает снег и откроются тропы. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми возобновили экскурсии на вертолетах.

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Дирекция охраны особых природных территорий Пермского края просит жителей временно отказаться от посещения главных природных достопримечательностей региона — Каменного города и Усьвинских столбов. Об этом дирекция говорит на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Сейчас там можно провалиться в снег, под которым образовались лужи. «Уважаемые посетители, призываем вас потерпеть с экскурсиями в Каменный город и на Усьвинские Столбы пару недель. Сейчас ситуация такая, что вы будете проваливаться в снег по колено, а под ним — огромные лужи, следовательно, вы еще и очень сильно вымокнете», — говорится в сообщении», — говорится в сообщении. Прогулка будет испорчена. Дирекция просит жителей дождаться, когда растает снег и откроются тропы. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми возобновили экскурсии на вертолетах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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