Пермяков предупредили об опасности посещения Усьвинских столбов. Фото

Усьвинские столбы и Каменный город в Прикамье стали опасными для посещения

25 апреля 2024 в 13:21 Размер текста - 17 +

Пермяков просят подождать, когда растает снег Фото: Сергей Русанов © URA.RU Дирекция охраны особых природных территорий Пермского края просит жителей временно отказаться от посещения главных природных достопримечательностей региона — Каменного города и Усьвинских столбов. Об этом дирекция говорит на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Сейчас там можно провалиться в снег, под которым образовались лужи. «Уважаемые посетители, призываем вас потерпеть с экскурсиями в Каменный город и на Усьвинские Столбы пару недель. Сейчас ситуация такая, что вы будете проваливаться в снег по колено, а под ним — огромные лужи, следовательно, вы еще и очень сильно вымокнете», — говорится в сообщении», — говорится в сообщении. Прогулка будет испорчена. Дирекция просит жителей дождаться, когда растает снег и откроются тропы. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми возобновили экскурсии на вертолетах. ВК Дирекция ООПТ Пермского края ВК Дирекция ООПТ Пермского края Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дирекция охраны особых природных территорий Пермского края просит жителей временно отказаться от посещения главных природных достопримечательностей региона — Каменного города и Усьвинских столбов. Об этом дирекция говорит на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Сейчас там можно провалиться в снег, под которым образовались лужи. «Уважаемые посетители, призываем вас потерпеть с экскурсиями в Каменный город и на Усьвинские Столбы пару недель. Сейчас ситуация такая, что вы будете проваливаться в снег по колено, а под ним — огромные лужи, следовательно, вы еще и очень сильно вымокнете», — говорится в сообщении», — говорится в сообщении. Прогулка будет испорчена. Дирекция просит жителей дождаться, когда растает снег и откроются тропы. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми возобновили экскурсии на вертолетах.