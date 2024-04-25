58-летний пермяк незаконно хранил дома три банки с порохом

Жителя с. Уинское в Пермском крае 58 лет осудили за незаконное хранение взрывчатых веществ. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры на своем сайте, он хранил дома порох массой 460 граммов.
«Суд установил, что обвиняемый незаконно хранил по месту своего проживания в трех металлических банках промышленно изготовленный бездымный порох массой более 460 граммов. Данное вещество, согласно заключению эксперта, относится к взрывчатым веществам метательного действия», — говорится в сообщении.
Мужчину приговорили к году исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от заработка. Ранее URA.RU сообщало, что пермский пенсионер самостоятельно изготовил семь патронов из охотничьего ружья.
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Жителя с. Уинское в Пермском крае 58 лет осудили за незаконное хранение взрывчатых веществ. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры на своем сайте, он хранил дома порох массой 460 граммов. «Суд установил, что обвиняемый незаконно хранил по месту своего проживания в трех металлических банках промышленно изготовленный бездымный порох массой более 460 граммов. Данное вещество, согласно заключению эксперта, относится к взрывчатым веществам метательного действия», — говорится в сообщении. Мужчину приговорили к году исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от заработка. Ранее URA.RU сообщало, что пермский пенсионер самостоятельно изготовил семь патронов из охотничьего ружья.