58-летний пермяк незаконно хранил дома три банки с порохом

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Клипарт по теме Порох. Охота. Челябинск., порох
За хранение пороха мужчину приговорили к исправительным работам Фото:

Жителя с. Уинское в Пермском крае 58 лет осудили за незаконное хранение взрывчатых веществ. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры на своем сайте, он хранил дома порох массой 460 граммов.

«Суд установил, что обвиняемый незаконно хранил по месту своего проживания в трех металлических банках промышленно изготовленный бездымный порох массой более 460 граммов. Данное вещество, согласно заключению эксперта, относится к взрывчатым веществам метательного действия», — говорится в сообщении.

Мужчину приговорили к году исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от заработка. Ранее URA.RU сообщало, что пермский пенсионер самостоятельно изготовил семь патронов из охотничьего ружья.

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Жителя с. Уинское в Пермском крае 58 лет осудили за незаконное хранение взрывчатых веществ. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры на своем сайте, он хранил дома порох массой 460 граммов. «Суд установил, что обвиняемый незаконно хранил по месту своего проживания в трех металлических банках промышленно изготовленный бездымный порох массой более 460 граммов. Данное вещество, согласно заключению эксперта, относится к взрывчатым веществам метательного действия», — говорится в сообщении. Мужчину приговорили к году исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от заработка. Ранее URA.RU сообщало, что пермский пенсионер самостоятельно изготовил семь патронов из охотничьего ружья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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