Спектакли пермских независимых театров попали в топ Forbes

19 января 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Московские зрители весной оценят пермские театры Фото: Максим Денисов © URA.RU Журнал Forbes представил свой топ-10 спектаклей со всей России из тех, что будут показаны в Москве в рамках фестиваля премии «Золотая маска». В список вошли две постановки от малых театров Прикамья — студии «Доминанта» из Губахи и театральной компании «немхат» из Перми. Спектакль «КУБ» молодежной студии «Доминанта» занял первую строчку рейтинга. «Спектакль, номинированный как драма малой формы, на самом деле — большая исследовательская работа. Театр из бывшего шахтерского города в Пермском крае сделал документальную постановку-вербатим о жизни в „КУБе“, Кизеловском угольном бассейне. Эта история рассказана бережно и с любовью, а потому захватывает сразу же», — говорится в обзоре журнала. Также автор отмечает «Коми-пермяцкий проект: „Улетают птицы“. „К реке“» от театральной компании «немхат». Эта студия выросла из театрального кружка Пермского медицинского университета. Ранее URA.RU рассказывало о номинировании на «Золотую маску» спектакля «КУБ». На главную театральную премию в различных номинациях также претендуют Пермский театр оперы и балета, Академический Театр-Театр и другие. Еще шесть пермских проектов вошли в лонг-лист «Золотой маски».

Журнал Forbes представил свой топ-10 спектаклей со всей России из тех, что будут показаны в Москве в рамках фестиваля премии «Золотая маска». В список вошли две постановки от малых театров Прикамья — студии «Доминанта» из Губахи и театральной компании «немхат» из Перми. Спектакль «КУБ» молодежной студии «Доминанта» занял первую строчку рейтинга. «Спектакль, номинированный как драма малой формы, на самом деле — большая исследовательская работа. Театр из бывшего шахтерского города в Пермском крае сделал документальную постановку-вербатим о жизни в „КУБе“, Кизеловском угольном бассейне. Эта история рассказана бережно и с любовью, а потому захватывает сразу же», — говорится в обзоре журнала. Также автор отмечает «Коми-пермяцкий проект: „Улетают птицы“. „К реке“» от театральной компании «немхат». Эта студия выросла из театрального кружка Пермского медицинского университета. Ранее URA.RU рассказывало о номинировании на «Золотую маску» спектакля «КУБ». На главную театральную премию в различных номинациях также претендуют Пермский театр оперы и балета, Академический Театр-Театр и другие. Еще шесть пермских проектов вошли в лонг-лист «Золотой маски».