Встречавшаяся в 2012 с Путиным девочка призналась, что хотела бы сказать ему спустя 12 лет

Встречавшаяся в 2012 с Путиным девочка сказала, что пожелала бы ему здоровья
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Виды Москвы, Красной площади и уличная фотография. 21 марта 2024. Москва, спасская башня, мавзолей ленина, кремль, собор василия блаженного, покровский собор, москва, собор покрова пресвятой богородицы
Девушка рассказала, как побывала в детстве в Кремле Фото:

Соня Пятница, которой в детстве удалось встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, поделилась своими воспоминаниями о той беседе. Она также выразила желание снова пообщаться с российским лидером спустя 12 лет.

«Я бы, наверное, спросила, помнит ли он меня. И пожелала бы ему здоровья, чтобы все было хорошо», — говорит Соня, передает ТАСС. Она отметила, что встреча в Кремле после инаугурации президента в 2012 году оставила у нее яркие воспоминания, несмотря на юный возраст.

Воспоминания Сони о встрече с президентом связаны с ее детским желанием посетить «красную башню» Кремля. Во время их встречи в Федеральном научном клиническом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии, восьмилетняя Соня подарила Путину кофейную чашку, которую разрисовала сама, и выразила свое желание увидеть Кремль изнутри. Именно это желание и стало причиной их последующей встречи в Кремле после инаугурации.

Инаугурация президента России Владимира Путина назначена на 7 мая. URA.RU ранее вспоминало о лучших заявлениях и шутках российского лидера.

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Соня Пятница, которой в детстве удалось встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, поделилась своими воспоминаниями о той беседе. Она также выразила желание снова пообщаться с российским лидером спустя 12 лет. «Я бы, наверное, спросила, помнит ли он меня. И пожелала бы ему здоровья, чтобы все было хорошо», — говорит Соня, передает ТАСС. Она отметила, что встреча в Кремле после инаугурации президента в 2012 году оставила у нее яркие воспоминания, несмотря на юный возраст. Воспоминания Сони о встрече с президентом связаны с ее детским желанием посетить «красную башню» Кремля. Во время их встречи в Федеральном научном клиническом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии, восьмилетняя Соня подарила Путину кофейную чашку, которую разрисовала сама, и выразила свое желание увидеть Кремль изнутри. Именно это желание и стало причиной их последующей встречи в Кремле после инаугурации. Инаугурация президента России Владимира Путина назначена на 7 мая. URA.RU ранее вспоминало о лучших заявлениях и шутках российского лидера.
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© Служба новостей «URA.RU»
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