Встречавшаяся в 2012 с Путиным девочка призналась, что хотела бы сказать ему спустя 12 лет

Встречавшаяся в 2012 с Путиным девочка сказала, что пожелала бы ему здоровья

07 мая 2024 в 09:58 Размер текста - 17 +

Девушка рассказала, как побывала в детстве в Кремле Фото: Роман Наумов © URA.RU Соня Пятница, которой в детстве удалось встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, поделилась своими воспоминаниями о той беседе. Она также выразила желание снова пообщаться с российским лидером спустя 12 лет. «Я бы, наверное, спросила, помнит ли он меня. И пожелала бы ему здоровья, чтобы все было хорошо», — говорит Соня, передает ТАСС. Она отметила, что встреча в Кремле после инаугурации президента в 2012 году оставила у нее яркие воспоминания, несмотря на юный возраст. Воспоминания Сони о встрече с президентом связаны с ее детским желанием посетить «красную башню» Кремля. Во время их встречи в Федеральном научном клиническом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии, восьмилетняя Соня подарила Путину кофейную чашку, которую разрисовала сама, и выразила свое желание увидеть Кремль изнутри. Именно это желание и стало причиной их последующей встречи в Кремле после инаугурации. Инаугурация президента России Владимира Путина назначена на 7 мая. URA.RU ранее вспоминало о лучших заявлениях и шутках российского лидера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соня Пятница, которой в детстве удалось встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, поделилась своими воспоминаниями о той беседе. Она также выразила желание снова пообщаться с российским лидером спустя 12 лет. «Я бы, наверное, спросила, помнит ли он меня. И пожелала бы ему здоровья, чтобы все было хорошо», — говорит Соня, передает ТАСС. Она отметила, что встреча в Кремле после инаугурации президента в 2012 году оставила у нее яркие воспоминания, несмотря на юный возраст. Воспоминания Сони о встрече с президентом связаны с ее детским желанием посетить «красную башню» Кремля. Во время их встречи в Федеральном научном клиническом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии, восьмилетняя Соня подарила Путину кофейную чашку, которую разрисовала сама, и выразила свое желание увидеть Кремль изнутри. Именно это желание и стало причиной их последующей встречи в Кремле после инаугурации. Инаугурация президента России Владимира Путина назначена на 7 мая. URA.RU ранее вспоминало о лучших заявлениях и шутках российского лидера.