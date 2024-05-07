Захарова: инаугурация Путина проводится не для отчетности перед Западом

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
РФ проводит инаугурацию не для отчетности перед Западом, заявила Мария Захарова Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

Россия проводит выборы и инаугурацию не для того, чтобы получить оценку от Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в день инаугурации президента РФ Владимира Путина.

«Мы вообще проводим выборы — как и президента России, так и в наши законодательные органы, соответственно, инаугурации, приведения к присяге, <…> не для того, чтобы нас оценил, полюбил или возненавидел Запад», — сказала Захарова, отвечая на вопрос о том, что можно сказать западными странам в день инаугурации, передает ТАСС. Она добавила, что это также не делается для отчетности перед Западом.

Церемония вступления Владимира Путина в должность президента России пройдет 7 мая в Большом Кремлевском дворце. В Госдепе CША заявили, что Штаты признают Путина главой РФ. Также в американском ведомстве отметили, что на инаугурации представителей Штатов не будут, передает MK.RU. URA.RU писало о том, какие конкретно страны публично отказались участвовать в церемонии.

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Россия проводит выборы и инаугурацию не для того, чтобы получить оценку от Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в день инаугурации президента РФ Владимира Путина. «Мы вообще проводим выборы — как и президента России, так и в наши законодательные органы, соответственно, инаугурации, приведения к присяге, <…> не для того, чтобы нас оценил, полюбил или возненавидел Запад», — сказала Захарова, отвечая на вопрос о том, что можно сказать западными странам в день инаугурации, передает ТАСС. Она добавила, что это также не делается для отчетности перед Западом. Церемония вступления Владимира Путина в должность президента России пройдет 7 мая в Большом Кремлевском дворце. В Госдепе CША заявили, что Штаты признают Путина главой РФ. Также в американском ведомстве отметили, что на инаугурации представителей Штатов не будут, передает MK.RU. URA.RU писало о том, какие конкретно страны публично отказались участвовать в церемонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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