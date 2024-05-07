Захарова: инаугурация Путина проводится не для отчетности перед Западом

07 мая 2024 в 09:37 Размер текста - 17 +

РФ проводит инаугурацию не для отчетности перед Западом, заявила Мария Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России Россия проводит выборы и инаугурацию не для того, чтобы получить оценку от Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в день инаугурации президента РФ Владимира Путина. «Мы вообще проводим выборы — как и президента России, так и в наши законодательные органы, соответственно, инаугурации, приведения к присяге, <…> не для того, чтобы нас оценил, полюбил или возненавидел Запад», — сказала Захарова, отвечая на вопрос о том, что можно сказать западными странам в день инаугурации, передает ТАСС. Она добавила, что это также не делается для отчетности перед Западом. Церемония вступления Владимира Путина в должность президента России пройдет 7 мая в Большом Кремлевском дворце. В Госдепе CША заявили, что Штаты признают Путина главой РФ. Также в американском ведомстве отметили, что на инаугурации представителей Штатов не будут, передает MK.RU . URA.RU писало о том, какие конкретно страны публично отказались участвовать в церемонии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия проводит выборы и инаугурацию не для того, чтобы получить оценку от Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в день инаугурации президента РФ Владимира Путина. «Мы вообще проводим выборы — как и президента России, так и в наши законодательные органы, соответственно, инаугурации, приведения к присяге, <…> не для того, чтобы нас оценил, полюбил или возненавидел Запад», — сказала Захарова, отвечая на вопрос о том, что можно сказать западными странам в день инаугурации, передает ТАСС. Она добавила, что это также не делается для отчетности перед Западом. Церемония вступления Владимира Путина в должность президента России пройдет 7 мая в Большом Кремлевском дворце. В Госдепе CША заявили, что Штаты признают Путина главой РФ. Также в американском ведомстве отметили, что на инаугурации представителей Штатов не будут, передает MK.RU. URA.RU писало о том, какие конкретно страны публично отказались участвовать в церемонии.