Володин раскрыл смысл инаугурации Владимира Путина

Володин: инаугурации Путина — важнейшая конституционная процедура

07 мая 2024 в 09:20 Размер текста - 17 +

7 мая состоится инаугурация Владимира Путина, он принесет присягу народу, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России Вступление в должность президента — не просто церемония, это важнейшая конституционная процедура, ее главный смысл — в присяге. Об этом заявил председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Володин. «Вступление в должность — не просто церемония. Это важнейшая конституционная процедура. Ее главный смысл — в присяге, которую приносит народу вступающий в должность глава государства», — написал Володин в telegram-канале. Он отметил, что Владимир Путин за время служения на посту президента доказал свою преданность стране, а также сформировал высокий стандарт работы главы государства на многие десятилетия вперед. Сегодня, 7 мая, состоится инаугурация Владимира Путина. URA.RU подробно рассказало, как и где будет проходить процедура. За процессом можно будет смотреть на федеральных каналах, а также в онлайн-трансляции URA.RU с 12 часов по московскому времени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вступление в должность президента — не просто церемония, это важнейшая конституционная процедура, ее главный смысл — в присяге. Об этом заявил председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Володин. «Вступление в должность — не просто церемония. Это важнейшая конституционная процедура. Ее главный смысл — в присяге, которую приносит народу вступающий в должность глава государства», — написал Володин в telegram-канале. Он отметил, что Владимир Путин за время служения на посту президента доказал свою преданность стране, а также сформировал высокий стандарт работы главы государства на многие десятилетия вперед. Сегодня, 7 мая, состоится инаугурация Владимира Путина. URA.RU подробно рассказало, как и где будет проходить процедура. За процессом можно будет смотреть на федеральных каналах, а также в онлайн-трансляции URA.RU с 12 часов по московскому времени.