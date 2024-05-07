Володин раскрыл смысл инаугурации Владимира Путина

Володин: инаугурации Путина — важнейшая конституционная процедура
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Сбор участников на Госсовет по наставничеству в Кремль. Москва, володин вячеслав
7 мая состоится инаугурация Владимира Путина, он принесет присягу народу, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

Вступление в должность президента — не просто церемония, это важнейшая конституционная процедура, ее главный смысл — в присяге. Об этом заявил председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Володин.

«Вступление в должность — не просто церемония. Это важнейшая конституционная процедура. Ее главный смысл — в присяге, которую приносит народу вступающий в должность глава государства», — написал Володин в telegram-канале. Он отметил, что Владимир Путин за время служения на посту президента доказал свою преданность стране, а также сформировал высокий стандарт работы главы государства на многие десятилетия вперед.

Сегодня, 7 мая, состоится инаугурация Владимира Путина. URA.RU подробно рассказало, как и где будет проходить процедура. За процессом можно будет смотреть на федеральных каналах, а также в онлайн-трансляции URA.RU с 12 часов по московскому времени.

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Вступление в должность президента — не просто церемония, это важнейшая конституционная процедура, ее главный смысл — в присяге. Об этом заявил председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Володин. «Вступление в должность — не просто церемония. Это важнейшая конституционная процедура. Ее главный смысл — в присяге, которую приносит народу вступающий в должность глава государства», — написал Володин в telegram-канале. Он отметил, что Владимир Путин за время служения на посту президента доказал свою преданность стране, а также сформировал высокий стандарт работы главы государства на многие десятилетия вперед. Сегодня, 7 мая, состоится инаугурация Владимира Путина. URA.RU подробно рассказало, как и где будет проходить процедура. За процессом можно будет смотреть на федеральных каналах, а также в онлайн-трансляции URA.RU с 12 часов по московскому времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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