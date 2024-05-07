Россияне стали чаще отдыхать в визовых странах

07 мая 2024 в 09:49 Размер текста - 17 +

Туристический поток в безвизовые страны увеличился на 39% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Количество поездок из России в страны с визовым режимом почти удвоилось в 2023 году, достигнув 2,74 миллиона визитов. Об этом стало известно из данных Ассоциации туроператоров России (АТОР) и погранслужбы ФСБ. «Поток туристов из России в страны дальнего зарубежья, с которыми действует визовый режим, почти удвоился в 2023 году до 2,74 миллиона визитов», — данные передает газета «Ведомости». Отмечается, что в 2022 году таких поездок было всего лишь 1,38 миллиона. Общее количество туристических поездок в 20 самых популярных направлениях увеличилось с 9,1 миллиона до 13,4 миллиона поездок, что составило прирост в 48%. Туристический поток в страны без визы увеличился на 39%: с 7,7 миллиона туристов в 2022 году до 10,6 миллиона в 2023 году. Среди этих стран особенно привлекательным для российских туристов оказались Турция, ОАЭ и Таиланд. Направлением с наибольшим количеством туристических виз остался Египет, который посетило 1,3 миллиона туристов, что на 25% больше, чем предыдущий год. Там действует упрощенный визовый режим, и визу можно получить прямо в аэропорту за 25 долларов, заявлено в данных АТОР и ФСБ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Количество поездок из России в страны с визовым режимом почти удвоилось в 2023 году, достигнув 2,74 миллиона визитов. Об этом стало известно из данных Ассоциации туроператоров России (АТОР) и погранслужбы ФСБ. «Поток туристов из России в страны дальнего зарубежья, с которыми действует визовый режим, почти удвоился в 2023 году до 2,74 миллиона визитов», — данные передает газета «Ведомости». Отмечается, что в 2022 году таких поездок было всего лишь 1,38 миллиона. Общее количество туристических поездок в 20 самых популярных направлениях увеличилось с 9,1 миллиона до 13,4 миллиона поездок, что составило прирост в 48%. Туристический поток в страны без визы увеличился на 39%: с 7,7 миллиона туристов в 2022 году до 10,6 миллиона в 2023 году. Среди этих стран особенно привлекательным для российских туристов оказались Турция, ОАЭ и Таиланд. Направлением с наибольшим количеством туристических виз остался Египет, который посетило 1,3 миллиона туристов, что на 25% больше, чем предыдущий год. Там действует упрощенный визовый режим, и визу можно получить прямо в аэропорту за 25 долларов, заявлено в данных АТОР и ФСБ.