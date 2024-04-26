В Челябинске арестовано имущество директора челябинского института

Директора института осудят за взятки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске арестовано имущество директора профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Елены Гнатышиной на сумму 6,6 миллионов рублей. Ее обвиняют в получении взяток от студентов. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора Профессионально-педагогического института. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что по версии следствия директор института с января 2020 по октябрь 2022 года через посредников получила взятки от 16 студентов на общую сумму 485 тысяч рублей. Студентам проставили в зачетки хорошие оценки за госэкзамены и защиту дипломов без их фактического присутствия.

Преступления были выявлены сотрудниками Управления ФСБ области, осуществлявшими оперативное сопровождение по уголовному делу. Имущество обвиняемой на сумму 6,6 миллионов рублей арестовано. Дело направлено в Тракторозаводский райсуд.

Ранее URA.RU сообщало, что Гнатышина задержана в конце апреля 2023 года сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Челябинской области. На время следствия она находилась под домашним арестом.