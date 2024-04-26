В центре Екатеринбурга торжественно открыли памятник МЧС

В Екатеринбурге утром 27 апреля в сквере имени Гуляева состоялось торжественное открытие памятника МЧС. Мероприятие, на которое приехали чиновники и депутаты, посвящено 375-летию пожарной охраны России, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Мы открываем памятник людям героической профессии от царских времен до современности, которые на протяжении многих лет честно и мужественно выполняли и продолжают выполнять свой долг по защите нашей Родины от огненной стихии», — сказал глава ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев. Замгубернатора Азат Салихов отметил, что монумент олицетворяет подвиг спасателей.
Мэр Алексей Орлов поблагодарил бизнес и руководителей предприятий за реализацию проекта. «Современные сотрудники МЧС — это армия профессионалов, бесстрашных и сильных духом людей, готовых протянуть руку помощи в критический момент», — подчеркнул глава Екатеринбурга.
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