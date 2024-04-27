Нарушителей правил дорожного движения в Челябинске увидит новая система мобильной фиксации «Оракул инсайт». Об этом сообщили в пресс-службе министерства общественной безопасности региона.
«По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера министерством закуплена система „Оракул инсайт“, которая снимает нарушителей прямо из салона автомобиля. Планируется протестировать эти комплексы в салонах общественного транспорта (автобусы, троллейбусы) в ежедневном режиме», — сообщил начальник ОГКУ «Центр обработки вызовов системы 112 — безопасный регион» Евгений Круглов.
Круглов добавил, что прибор устанавливается на торпеду автомобиля и способен фиксировать различные нарушения на четырех встречных полосах одновременно. Кроме нарушений скоростного режима и выезда на встречную полосу система распознает водителей, двигающихся по обочине и оставивших машину на стоянке или парковке в запрещенных местах.
Так выглядит новый «Оракул»
Пресс-служба министерства общественной безопасности Челябинской области
Снаружи автомобиля он практически незаметен
Пресс-служба министерства общественной безопасности Челябинской области
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Нарушителей правил дорожного движения в Челябинске увидит новая система мобильной фиксации «Оракул инсайт». Об этом сообщили в пресс-службе министерства общественной безопасности региона. «По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера министерством закуплена система „Оракул инсайт“, которая снимает нарушителей прямо из салона автомобиля. Планируется протестировать эти комплексы в салонах общественного транспорта (автобусы, троллейбусы) в ежедневном режиме», — сообщил начальник ОГКУ «Центр обработки вызовов системы 112 — безопасный регион» Евгений Круглов. Круглов добавил, что прибор устанавливается на торпеду автомобиля и способен фиксировать различные нарушения на четырех встречных полосах одновременно. Кроме нарушений скоростного режима и выезда на встречную полосу система распознает водителей, двигающихся по обочине и оставивших машину на стоянке или парковке в запрещенных местах.