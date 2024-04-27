Нарушителей ПДД в Челябинске поймает новая камера. Фото, видео

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Обзор гостевого маршрута к приезду Путина. Челябинск, регистратор, конец, камера средней скорости
Система способна разпознать нарушителей сразу на четырех полосах (фото из архива) Фото:

Нарушителей правил дорожного движения в Челябинске увидит новая система мобильной фиксации «Оракул инсайт». Об этом сообщили в пресс-службе министерства общественной безопасности региона.

«По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера министерством закуплена система „Оракул инсайт“, которая снимает нарушителей прямо из салона автомобиля. Планируется протестировать эти комплексы в салонах общественного транспорта (автобусы, троллейбусы) в ежедневном режиме», — сообщил начальник ОГКУ «Центр обработки вызовов системы 112 — безопасный регион» Евгений Круглов.

Круглов добавил, что прибор устанавливается на торпеду автомобиля и способен фиксировать различные нарушения на четырех встречных полосах одновременно. Кроме нарушений скоростного режима и выезда на встречную полосу система распознает водителей, двигающихся по обочине и оставивших машину на стоянке или парковке в запрещенных местах.

Так выглядит новый «Оракул»
Так выглядит новый «Оракул»
Снаружи автомобиля он практически незаметен
Снаружи автомобиля он практически незаметен

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Нарушителей правил дорожного движения в Челябинске увидит новая система мобильной фиксации «Оракул инсайт». Об этом сообщили в пресс-службе министерства общественной безопасности региона. «По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера министерством закуплена система „Оракул инсайт“, которая снимает нарушителей прямо из салона автомобиля. Планируется протестировать эти комплексы в салонах общественного транспорта (автобусы, троллейбусы) в ежедневном режиме», — сообщил начальник ОГКУ «Центр обработки вызовов системы 112 — безопасный регион» Евгений Круглов. Круглов добавил, что прибор устанавливается на торпеду автомобиля и способен фиксировать различные нарушения на четырех встречных полосах одновременно. Кроме нарушений скоростного режима и выезда на встречную полосу система распознает водителей, двигающихся по обочине и оставивших машину на стоянке или парковке в запрещенных местах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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