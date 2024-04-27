Нарушителей ПДД в Челябинске поймает новая камера. Фото, видео

27 апреля 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

Система способна разпознать нарушителей сразу на четырех полосах (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Нарушителей правил дорожного движения в Челябинске увидит новая система мобильной фиксации «Оракул инсайт». Об этом сообщили в пресс-службе министерства общественной безопасности региона. «По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера министерством закуплена система „Оракул инсайт“, которая снимает нарушителей прямо из салона автомобиля. Планируется протестировать эти комплексы в салонах общественного транспорта (автобусы, троллейбусы) в ежедневном режиме», — сообщил начальник ОГКУ «Центр обработки вызовов системы 112 — безопасный регион» Евгений Круглов. Круглов добавил, что прибор устанавливается на торпеду автомобиля и способен фиксировать различные нарушения на четырех встречных полосах одновременно. Кроме нарушений скоростного режима и выезда на встречную полосу система распознает водителей, двигающихся по обочине и оставивших машину на стоянке или парковке в запрещенных местах. Так выглядит новый «Оракул» Пресс-служба министерства общественной безопасности Челябинской области Снаружи автомобиля он практически незаметен Пресс-служба министерства общественной безопасности Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нарушителей правил дорожного движения в Челябинске увидит новая система мобильной фиксации «Оракул инсайт». Об этом сообщили в пресс-службе министерства общественной безопасности региона. «По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера министерством закуплена система „Оракул инсайт“, которая снимает нарушителей прямо из салона автомобиля. Планируется протестировать эти комплексы в салонах общественного транспорта (автобусы, троллейбусы) в ежедневном режиме», — сообщил начальник ОГКУ «Центр обработки вызовов системы 112 — безопасный регион» Евгений Круглов. Круглов добавил, что прибор устанавливается на торпеду автомобиля и способен фиксировать различные нарушения на четырех встречных полосах одновременно. Кроме нарушений скоростного режима и выезда на встречную полосу система распознает водителей, двигающихся по обочине и оставивших машину на стоянке или парковке в запрещенных местах.