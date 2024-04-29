На пермской набережной вокальный ансамбль «Россо» исполнит песни фронтовых лет

На набережной Перми 9 мая пройдет концерт под открытым небом. Вокальный коллектив «Россо» исполнит песни времен Великой Отечественной войны.
«На набережной у Речного вокзала в 14:00 состоится концерт вокального проекта „Россо“. Прозвучит советская песенная классика военных лет, в том числе из популярных фильмов — „Песенка фронтового шофера“ и „Ты ждешь, Лизавета“. Также будут исполнены песни из репертуаров Леонида Утесова, Александра Розенбаума, группы „Любэ“, другие популярные композиции», — сообщается в группе музея «Исторический парк „Россия — Моя история“ Пермь».
После концерта в здании музея пройдет бесплатная экскурсия по новой выставке «Молотов. Пространство для жизни». Посетители смогут увидеть, каким был город Молотов в годы Великой Отечественной войны, как выглядели его здания, а также узнать, какие в них работали организации. Начало экскурсии запланировано на 15:00
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На набережной Перми 9 мая пройдет концерт под открытым небом. Вокальный коллектив «Россо» исполнит песни времен Великой Отечественной войны. «На набережной у Речного вокзала в 14:00 состоится концерт вокального проекта „Россо“. Прозвучит советская песенная классика военных лет, в том числе из популярных фильмов — „Песенка фронтового шофера“ и „Ты ждешь, Лизавета“. Также будут исполнены песни из репертуаров Леонида Утесова, Александра Розенбаума, группы „Любэ“, другие популярные композиции», — сообщается в группе музея «Исторический парк „Россия — Моя история“ Пермь». После концерта в здании музея пройдет бесплатная экскурсия по новой выставке «Молотов. Пространство для жизни». Посетители смогут увидеть, каким был город Молотов в годы Великой Отечественной войны, как выглядели его здания, а также узнать, какие в них работали организации. Начало экскурсии запланировано на 15:00