30 апреля 2024

Появилось видео аварии, где свердловчанин пустил машину под откос и скрылся

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на улице Республики. Тюмень, автомобильная авария, ваз, дтп, авария, жигули, дорожно-транспортное проишествие
Личность виновника ДТП устанавливают автоинспекторы (архивное фото) Фото:

Появилось аварии под Дегтярском, в которой неизвестный водитель во время обгона пустил другую машину под откос и скрылся. Оно опубликовано в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Как сообщала ранее свердловская ГИБДД, в ДТП пострадал 11-летний ребенок.

Как видно на кадрах, лихач на Hyundai Solaris завершает обгон. Он создает помеху для ВАЗа, который двигается попутно. Отечественная легковушка вылетает на обочину и переворачивается, а неизвестный скрывается с места аварии.

В пресс-службе свердловского ГИБДД сообщали, что в аварии пострадал 13-летний мальчик из отечественной легковушки. С различными травмами ребенка доставили в детскую больницу №9. Виновника происшествия ищут.

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Появилось аварии под Дегтярском, в которой неизвестный водитель во время обгона пустил другую машину под откос и скрылся. Оно опубликовано в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Как сообщала ранее свердловская ГИБДД, в ДТП пострадал 11-летний ребенок. Как видно на кадрах, лихач на Hyundai Solaris завершает обгон. Он создает помеху для ВАЗа, который двигается попутно. Отечественная легковушка вылетает на обочину и переворачивается, а неизвестный скрывается с места аварии. В пресс-службе свердловского ГИБДД сообщали, что в аварии пострадал 13-летний мальчик из отечественной легковушки. С различными травмами ребенка доставили в детскую больницу №9. Виновника происшествия ищут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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