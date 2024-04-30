Появилось видео аварии, где свердловчанин пустил машину под откос и скрылся

Появилось аварии под Дегтярском, в которой неизвестный водитель во время обгона пустил другую машину под откос и скрылся. Оно опубликовано в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Как сообщала ранее свердловская ГИБДД, в ДТП пострадал 11-летний ребенок.
Как видно на кадрах, лихач на Hyundai Solaris завершает обгон. Он создает помеху для ВАЗа, который двигается попутно. Отечественная легковушка вылетает на обочину и переворачивается, а неизвестный скрывается с места аварии.
В пресс-службе свердловского ГИБДД сообщали, что в аварии пострадал 13-летний мальчик из отечественной легковушки. С различными травмами ребенка доставили в детскую больницу №9. Виновника происшествия ищут.
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