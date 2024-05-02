Грузовик сбил 29 детей на празднике в Киргизии

02 мая 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

В результате наезда грузовика пострадали дети в возрасте от девяти до 16 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Киргизии фургон с мороженым без водителя во время массового мероприятия в Сузакском районе Джалал-Абадской области на юге страны сбил 29 детей. Об этом рассказали в минздраве республики. «Мини-грузовик без водителя сбил 29 детей на празднике в Сузакском районе в Джалал-Абадской области на юге Киргизии», — передает сообщение минздрава Киргизии РИА Новости. По предварительным данным, грузовик марки Hyundai Porter, который находился на парковке, внезапно начал двигаться по склону в сторону скопления детей. В результате происшествия пострадали дети в возрасте от 9 до 16 лет. Представитель пресс-службы управления безопасности дорожного движения отметил, что уже начато расследование произошедшего инцидента. 18 пострадавших детей были доставлены в больницу, из них семь находятся в реанимации, а трое в тяжелом состоянии. Еще 11 детей были отпущены после прохождения обследования на амбулаторное лечение. Глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев лично контролирует процесс лечения пострадавших детей. Министерство здравоохранения отметило, что происшествие произошло во время проведения мероприятия, посвященного эпосу «Манас». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Киргизии фургон с мороженым без водителя во время массового мероприятия в Сузакском районе Джалал-Абадской области на юге страны сбил 29 детей. Об этом рассказали в минздраве республики. «Мини-грузовик без водителя сбил 29 детей на празднике в Сузакском районе в Джалал-Абадской области на юге Киргизии», — передает сообщение минздрава Киргизии РИА Новости. По предварительным данным, грузовик марки Hyundai Porter, который находился на парковке, внезапно начал двигаться по склону в сторону скопления детей. В результате происшествия пострадали дети в возрасте от 9 до 16 лет. Представитель пресс-службы управления безопасности дорожного движения отметил, что уже начато расследование произошедшего инцидента. 18 пострадавших детей были доставлены в больницу, из них семь находятся в реанимации, а трое в тяжелом состоянии. Еще 11 детей были отпущены после прохождения обследования на амбулаторное лечение. Глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев лично контролирует процесс лечения пострадавших детей. Министерство здравоохранения отметило, что происшествие произошло во время проведения мероприятия, посвященного эпосу «Манас».