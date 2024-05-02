Курганские врачи поставили на ноги раненного бойца

Военнослужащий прибыл с переломами ног и гнойным осложнением, и уже не мог ходить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Центре им. Илизарова в Кургане поставили на ноги военнослужащего из Краснодарского края, который почти год безуспешно лечился и перестал ходить. Лечение пациентка курирует председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

«Военнослужащий из Краснодарского края поступил в Центр Илизарова с последствиями множественных переломов ног, большими дефектами костей и гнойными осложнениями. Мужчина почти год безуспешно лечился, самостоятельно не передвигался. В Клинике костно-суставной инфекции пациенту провели несколько операций, после которых он начал самостоятельно вставать и передвигаться», — рассказали в Центре.

Специалисты клиники прогнозируют благоприятный исход лечения. Мужчина сможет ходить без дополнительных средств опоры. Сенатор Елена Перминова навестила бойца во время визита в Центр им Илизарова 2 мая. В клинике проводят в год 17 тысяч операций, однако готовы к росту этого показателя.

Сенатор Елена Перминова в Центре Илизарова посетила военнослужащего из Краснодарского края, который проходит лечение Центр им. Илизарова Фото:

Курганские врачи поставили на ноги раненного бойца, который год лечился в других больницах безуспешно Центр им. Илизарова Фото: