В Центре им. Илизарова в Кургане поставили на ноги военнослужащего из Краснодарского края, который почти год безуспешно лечился и перестал ходить. Лечение пациентка курирует председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.
«Военнослужащий из Краснодарского края поступил в Центр Илизарова с последствиями множественных переломов ног, большими дефектами костей и гнойными осложнениями. Мужчина почти год безуспешно лечился, самостоятельно не передвигался. В Клинике костно-суставной инфекции пациенту провели несколько операций, после которых он начал самостоятельно вставать и передвигаться», — рассказали в Центре.
Специалисты клиники прогнозируют благоприятный исход лечения. Мужчина сможет ходить без дополнительных средств опоры. Сенатор Елена Перминова навестила бойца во время визита в Центр им Илизарова 2 мая. В клинике проводят в год 17 тысяч операций, однако готовы к росту этого показателя.
Сенатор Елена Перминова в Центре Илизарова посетила военнослужащего из Краснодарского края, который проходит лечение
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В Центре им. Илизарова в Кургане поставили на ноги военнослужащего из Краснодарского края, который почти год безуспешно лечился и перестал ходить. Лечение пациентка курирует председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщили в пресс-службе медицинского учреждения. «Военнослужащий из Краснодарского края поступил в Центр Илизарова с последствиями множественных переломов ног, большими дефектами костей и гнойными осложнениями. Мужчина почти год безуспешно лечился, самостоятельно не передвигался. В Клинике костно-суставной инфекции пациенту провели несколько операций, после которых он начал самостоятельно вставать и передвигаться», — рассказали в Центре. Специалисты клиники прогнозируют благоприятный исход лечения. Мужчина сможет ходить без дополнительных средств опоры. Сенатор Елена Перминова навестила бойца во время визита в Центр им Илизарова 2 мая. В клинике проводят в год 17 тысяч операций, однако готовы к росту этого показателя.