Директор челябинской фирмы получил в Кургане срок за махинации с платежками

Гендиректор ООО «Котлогазсервис», зарегистрированной в Челябинской области, Александр Ковальчук признан судом виновным в неправомерном обороте средств платежей. Как сообщает пресс-служба курганского горсуда, Ковальчук изготовил и использовал поддельные платежные поручения, чтобы уклониться от уплаты налогов своей компанией. Мужчину приговорили к четырем годам принудительных работ.
«В период с января 2016 года по декабрь 2018 года изготавливал и хранил поддельные платежные поручения о переводе денежных средств, содержащие заведомо недостоверные сведения, а затем использовал их для уклонения от уплаты компанией налогов», — говорится в telegram-канале пресс-службы объединенной судебной системы Курганской области. Ковальчук был признан виновным по 19 эпизодам совершенных в Кургане преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 УК РФ. Суд приговорил 42-летнего мужчину к четырем годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.
Вместе с этим суд прекратил уголовное преследование Ковальчука по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Это связано с изменениями в уголовном законодательстве, вступившими в силу в апреле 2024 года, которые повлияли на квалификацию преступлений по данной статье.
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