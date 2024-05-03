К Дню Победы в заксобрании открылась выставка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В заксобрании (ЗСО) Челябинской области открылась выставка, посвященная Дню Победы. Проект «Огни Победы» реализуется в регионе уже пятый год подряд, сообщили в пресс-службе регионального ЗСО.

«В областном парламенте открылась выставка фотографий „Огни Победы“, приуроченная 79-летию Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятие в Законодательное Собрание были приглашены самые почетные гости нашего региона — ветераны Великой Отечественной войны, дети блокадного Ленинграда, узники концлагерей. На долю этих людей выпали самые суровые испытания», — сообщили в пресс-службе ЗСО.

В пресс-службе парламента уточнили, что впервые проект был реализован пять лет назад, когда множество торжественных мероприятий отменили из-за пандемии. Инициатор проекта «Огни Победы» общественник Михаил Щапов отметил, что подобный проект по своему содержанию и формату является первым в России и не имеет аналогов, он реализуется благодаря поддержке благотворителей, а также участниками всероссийского движения юнармии, кадетами, школьниками и студентами-волонтерами. Его суть заключается в передаче лампады, зажженной от Вечного огня, домой ветеранам. Также победителям вручают ромашки, перевязанные красной лентой, наборы продуктов, детские рисунки

Ранее стало известно, что в Челябинске 9 Мая выступит Григорий Лепс с новой программой. Концерт пройдет на площади у торгового центра.

Ветеранам передают симводы Победы Пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области

Чаще всего к ветеранам приезжают домой Пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области

Симводами Победы стали лампады, зажженные от Вечного огня Пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области