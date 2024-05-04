В Сургуте пожилой мужчина выпал из окна 16 этажа

Пожилой сургутянин разбился насмерть, упав с 16-го этажа
Утром 5 мая в Сургуте (ХМАО) насмерть разбился 50-летний мужчина. Он выпал из окна 16-го этажа дома на улице Университетской, 41, рассказала URA.RU пресс-секретарь УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.
«Мужчина 1973 года рождения выпал из окна многоэтажного дома по улице Университетской в городе Сургуте. Падение произошло с 16-го этажа, летальный исход на месте», — сообщила Абмайкина.
Причины происшествия пока не известны. УМВД России по ХМАО выясняет все обстоятельства произошедшего.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!