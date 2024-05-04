04 мая 2024
03 мая 2024

В Сургуте пожилой мужчина выпал из окна 16 этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожилой сургутянин разбился насмерть, упав с 16-го этажа Фото:

Утром 5 мая в Сургуте (ХМАО) насмерть разбился 50-летний мужчина. Он выпал из окна 16-го этажа дома на улице Университетской, 41, рассказала URA.RU пресс-секретарь УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.

«Мужчина 1973 года рождения выпал из окна многоэтажного дома по улице Университетской в городе Сургуте. Падение произошло с 16-го этажа, летальный исход на месте», — сообщила Абмайкина.

Причины происшествия пока не известны. УМВД России по ХМАО выясняет все обстоятельства произошедшего.

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Утром 5 мая в Сургуте (ХМАО) насмерть разбился 50-летний мужчина. Он выпал из окна 16-го этажа дома на улице Университетской, 41, рассказала URA.RU пресс-секретарь УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина. «Мужчина 1973 года рождения выпал из окна многоэтажного дома по улице Университетской в городе Сургуте. Падение произошло с 16-го этажа, летальный исход на месте», — сообщила Абмайкина. Причины происшествия пока не известны. УМВД России по ХМАО выясняет все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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