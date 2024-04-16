Прокуратура проводит проверку после массового увольнения пермских пожарных

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Первый форум прокуратуры часть 1 Курган, прокуратура, погоны, генерал-лейтенант
С сотрудниками части встретился прокурор Фото:

Прокуратора начала проверку после массового увольнения сотрудников пожарной части в №115 в Добрянке Пермского края. Оттуда с начала 2024 году ушли 22 человека. Все они были недовольны низкими зарплатами и плохими условиями труда.

«Сейчас проводится проверка. 15 апреля под руководством прокурора Добрянки в пожарной части состоялась встреча с коллективом. Жалоб и обращений сотрудников в ходе личного приема не поступало», — сообщило 59.RU со ссылкой на прокуратуру Пермского края.

Уволившиеся сотрудники рассказывали, что зимой в части промерзают помещения, не хватает обогревателей и часто ломается бойлер с горячей водой. Экс-сотрудники МЧС также жаловались, что зарплаты у них не превышают 30 тысяч рублей в месяц, а за последние четыре года их ни разу не индексировали.

После массового увольнения заступать на дежурство пришлось начальнику части и его заместителю. В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю журналистам пояснили, что сейчас часть работает в штатном режиме, а увольнение людей связано с тем, что они нашли лучшие условия труда в новых местах.

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Прокуратора начала проверку после массового увольнения сотрудников пожарной части в №115 в Добрянке Пермского края. Оттуда с начала 2024 году ушли 22 человека. Все они были недовольны низкими зарплатами и плохими условиями труда. «Сейчас проводится проверка. 15 апреля под руководством прокурора Добрянки в пожарной части состоялась встреча с коллективом. Жалоб и обращений сотрудников в ходе личного приема не поступало», — сообщило 59.RU со ссылкой на прокуратуру Пермского края. Уволившиеся сотрудники рассказывали, что зимой в части промерзают помещения, не хватает обогревателей и часто ломается бойлер с горячей водой. Экс-сотрудники МЧС также жаловались, что зарплаты у них не превышают 30 тысяч рублей в месяц, а за последние четыре года их ни разу не индексировали. После массового увольнения заступать на дежурство пришлось начальнику части и его заместителю. В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю журналистам пояснили, что сейчас часть работает в штатном режиме, а увольнение людей связано с тем, что они нашли лучшие условия труда в новых местах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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