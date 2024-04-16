Прокуратура проводит проверку после массового увольнения пермских пожарных

С сотрудниками части встретился прокурор Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прокуратора начала проверку после массового увольнения сотрудников пожарной части в №115 в Добрянке Пермского края. Оттуда с начала 2024 году ушли 22 человека. Все они были недовольны низкими зарплатами и плохими условиями труда.

«Сейчас проводится проверка. 15 апреля под руководством прокурора Добрянки в пожарной части состоялась встреча с коллективом. Жалоб и обращений сотрудников в ходе личного приема не поступало», — сообщило 59.RU со ссылкой на прокуратуру Пермского края.

Уволившиеся сотрудники рассказывали, что зимой в части промерзают помещения, не хватает обогревателей и часто ломается бойлер с горячей водой. Экс-сотрудники МЧС также жаловались, что зарплаты у них не превышают 30 тысяч рублей в месяц, а за последние четыре года их ни разу не индексировали.

После массового увольнения заступать на дежурство пришлось начальнику части и его заместителю. В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю журналистам пояснили, что сейчас часть работает в штатном режиме, а увольнение людей связано с тем, что они нашли лучшие условия труда в новых местах.