Танкисты поблагодарили челябинское заксобрание за помощь в спецоперации

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Колонна военной техники в районе Запорожской области. Запорожская область, военные, танк, сво
Танкисты и жители подшефных территорий поблагодарили ЗСО за гуманитарные грузы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие 90-й гвардейской Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной танковой дивизии поблагодарили заксобрание (ЗСО) Челябинской области за помощь военным в проведении спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе заксобррния региона.

«Командование и личный состав танковой дивизии выражает особую признательность и благодарность депутатам и сотрудникам аппарата законодательного собрания Челябинской области за активную работу по поддержке военнослужащих танковой дивизии, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции», — цитирует представителя дивизии гвардии капитана Евгения Федорова пресс-служба ЗСО. Речь идет о сборе гуманитарной помощи для бойцов и жителей освобожденных территорий.

Как уточнил зампредседателя областного парламента Денис Моиссев, на передовую регулярно отправляют грузы с самыми необходимыми вещами, включая радиостанции, квадрокоптеры с тепловизорами, генераторы и многое другое. Также парламентарии регулярно выезжают на подшефные территории, чтобы лично узнать о требуемой помощи.

«Мы делаем это регулярно, на системной основе, и работу эту будем продолжать. ЗСО поддерживает все инициативы губернатора Челябинской области Алексея Текслера, направленные на поддержку наших бойцов и членов их семей», — добавил Денис Моисеев.

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Военнослужащие 90-й гвардейской Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной танковой дивизии поблагодарили заксобрание (ЗСО) Челябинской области за помощь военным в проведении спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе заксобррния региона. «Командование и личный состав танковой дивизии выражает особую признательность и благодарность депутатам и сотрудникам аппарата законодательного собрания Челябинской области за активную работу по поддержке военнослужащих танковой дивизии, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции», — цитирует представителя дивизии гвардии капитана Евгения Федорова пресс-служба ЗСО. Речь идет о сборе гуманитарной помощи для бойцов и жителей освобожденных территорий. Как уточнил зампредседателя областного парламента Денис Моиссев, на передовую регулярно отправляют грузы с самыми необходимыми вещами, включая радиостанции, квадрокоптеры с тепловизорами, генераторы и многое другое. Также парламентарии регулярно выезжают на подшефные территории, чтобы лично узнать о требуемой помощи. «Мы делаем это регулярно, на системной основе, и работу эту будем продолжать. ЗСО поддерживает все инициативы губернатора Челябинской области Алексея Текслера, направленные на поддержку наших бойцов и членов их семей», — добавил Денис Моисеев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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