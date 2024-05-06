Танкисты поблагодарили челябинское заксобрание за помощь в спецоперации

06 мая 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

Танкисты и жители подшефных территорий поблагодарили ЗСО за гуманитарные грузы Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие 90-й гвардейской Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной танковой дивизии поблагодарили заксобрание (ЗСО) Челябинской области за помощь военным в проведении спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе заксобррния региона. «Командование и личный состав танковой дивизии выражает особую признательность и благодарность депутатам и сотрудникам аппарата законодательного собрания Челябинской области за активную работу по поддержке военнослужащих танковой дивизии, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции», — цитирует представителя дивизии гвардии капитана Евгения Федорова пресс-служба ЗСО. Речь идет о сборе гуманитарной помощи для бойцов и жителей освобожденных территорий. Как уточнил зампредседателя областного парламента Денис Моиссев, на передовую регулярно отправляют грузы с самыми необходимыми вещами, включая радиостанции, квадрокоптеры с тепловизорами, генераторы и многое другое. Также парламентарии регулярно выезжают на подшефные территории, чтобы лично узнать о требуемой помощи. «Мы делаем это регулярно, на системной основе, и работу эту будем продолжать. ЗСО поддерживает все инициативы губернатора Челябинской области Алексея Текслера, направленные на поддержку наших бойцов и членов их семей», — добавил Денис Моисеев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащие 90-й гвардейской Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной танковой дивизии поблагодарили заксобрание (ЗСО) Челябинской области за помощь военным в проведении спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе заксобррния региона. «Командование и личный состав танковой дивизии выражает особую признательность и благодарность депутатам и сотрудникам аппарата законодательного собрания Челябинской области за активную работу по поддержке военнослужащих танковой дивизии, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции», — цитирует представителя дивизии гвардии капитана Евгения Федорова пресс-служба ЗСО. Речь идет о сборе гуманитарной помощи для бойцов и жителей освобожденных территорий. Как уточнил зампредседателя областного парламента Денис Моиссев, на передовую регулярно отправляют грузы с самыми необходимыми вещами, включая радиостанции, квадрокоптеры с тепловизорами, генераторы и многое другое. Также парламентарии регулярно выезжают на подшефные территории, чтобы лично узнать о требуемой помощи. «Мы делаем это регулярно, на системной основе, и работу эту будем продолжать. ЗСО поддерживает все инициативы губернатора Челябинской области Алексея Текслера, направленные на поддержку наших бойцов и членов их семей», — добавил Денис Моисеев.