06 мая 2024

Лидер группы «Земляне» Киселев отказал в выплате бойцу из ХМАО за подбитые танки Abrams

Боец из ХМАО за одну ночь подбил два танка Abrams с помощью беспилотника
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, нато, танк, абрамс, abrams,  stock
Боец из ХМАО подбил два танка Abrams с помощью беспилотников Фото:
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Лидер группы «Земляне» Владимир Киселев отказал в денежной выплате бойцу из ХМАО, который подбил два американских танка Abrams. Участник СВО с позывным «Десант» уничтожил две единицы техники с помощью беспилотника.

«В отделе по коммуникациям „Русской медиагруппы“ [акционером которой является Киселев] NEFT объяснили, что Владимир Киселев обещал выплаты именно за немецкие танки Leopard. А про американские „Абрамсы“ не говорил», — сообщает Neft Media.

При этом СМИ опубликовало видеозапись, где Владимир Киселев обещает выплаты не только за уничтожение танков Leopard, но и Abrams. «Мы победители и лауреаты премии РУТВ. Свой денежный эквивалент в размере одного миллиона рублей каждый передаем нашим бойцам, которые находятся на линии соприкосновения. Каждый подбитый, каждый завоеванный танк Leopard и Abrams мы будем премировать совместно с Министерством обороны», — сказал Владимир Киселев во время вечеринки «Русской медиагруппы» в первый день Петербургского международного экономического форума.

URA.RU запросило комментарий в «Русской медиагруппе». На момент публикации ответ не поступил.

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Лидер группы «Земляне» Владимир Киселев отказал в денежной выплате бойцу из ХМАО, который подбил два американских танка Abrams. Участник СВО с позывным «Десант» уничтожил две единицы техники с помощью беспилотника. «В отделе по коммуникациям „Русской медиагруппы“ [акционером которой является Киселев] NEFT объяснили, что Владимир Киселев обещал выплаты именно за немецкие танки Leopard. А про американские „Абрамсы“ не говорил», — сообщает Neft Media. При этом СМИ опубликовало видеозапись, где Владимир Киселев обещает выплаты не только за уничтожение танков Leopard, но и Abrams. «Мы победители и лауреаты премии РУТВ. Свой денежный эквивалент в размере одного миллиона рублей каждый передаем нашим бойцам, которые находятся на линии соприкосновения. Каждый подбитый, каждый завоеванный танк Leopard и Abrams мы будем премировать совместно с Министерством обороны», — сказал Владимир Киселев во время вечеринки «Русской медиагруппы» в первый день Петербургского международного экономического форума. URA.RU запросило комментарий в «Русской медиагруппе». На момент публикации ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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