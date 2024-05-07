Квартиры с черновой отделкой пользуются спросом у жителей ХМАО

Квартиры, где осуществлена только черновая отделка — минимальная обработка стен и потолка, поставлены окна, установлены коммуникации и вентиляция — у югорчан пользуются большим спросом, чем квартиры с чистовой. Об этом URA.RU рассказала PR-менеджер «Авито Недвижимости» Мария Каменская.
«Жители Ханты-Мансийского АО часто предпочитают делать ремонт сами, поэтому реже берут квартиры с чистовой отделкой. … Так, в апреле этого года 10% в структуре предложения составили квартиры с черновой отделкой», — поделилась Каменская.
Количество предложений на новые квартиры с чистовой отделкой в регионе за год снизилось на 4%. При этом, квартир «в бетоне» стало на 19% больше, а количество жилья с черновой отделкой выросло на 40%.
В ХМАО на 10% вырос спрос на все услуги по ремонту. Из-за этого интерес к услугам бригад, выполняющих ремонт жилья «под ключ» увеличился на 13%. Также югорчане стали в два раза чаще обращаться к мастерам, занимающимся обслуживанием вентиляционных систем, и дизайнерам интерьеров.
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