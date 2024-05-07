07 мая 2024

Квартиры с черновой отделкой пользуются спросом у жителей ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объектах строительства и реконструкции. Челябинск, новоселье, помещение, новая квартира, строительство, стройка, новостройка
В ХМАО количество новых квартир с черновой отделкой увеличилось на 40% Фото:

Квартиры, где осуществлена только черновая отделка — минимальная обработка стен и потолка, поставлены окна, установлены коммуникации и вентиляция — у югорчан пользуются большим спросом, чем квартиры с чистовой. Об этом URA.RU рассказала PR-менеджер «Авито Недвижимости» Мария Каменская.

«Жители Ханты-Мансийского АО часто предпочитают делать ремонт сами, поэтому реже берут квартиры с чистовой отделкой. … Так, в апреле этого года 10% в структуре предложения составили квартиры с черновой отделкой», — поделилась Каменская.

Количество предложений на новые квартиры с чистовой отделкой в регионе за год снизилось на 4%. При этом, квартир «в бетоне» стало на 19% больше, а количество жилья с черновой отделкой выросло на 40%.

В ХМАО на 10% вырос спрос на все услуги по ремонту. Из-за этого интерес к услугам бригад, выполняющих ремонт жилья «под ключ» увеличился на 13%. Также югорчане стали в два раза чаще обращаться к мастерам, занимающимся обслуживанием вентиляционных систем, и дизайнерам интерьеров.

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Квартиры, где осуществлена только черновая отделка — минимальная обработка стен и потолка, поставлены окна, установлены коммуникации и вентиляция — у югорчан пользуются большим спросом, чем квартиры с чистовой. Об этом URA.RU рассказала PR-менеджер «Авито Недвижимости» Мария Каменская. «Жители Ханты-Мансийского АО часто предпочитают делать ремонт сами, поэтому реже берут квартиры с чистовой отделкой. … Так, в апреле этого года 10% в структуре предложения составили квартиры с черновой отделкой», — поделилась Каменская. Количество предложений на новые квартиры с чистовой отделкой в регионе за год снизилось на 4%. При этом, квартир «в бетоне» стало на 19% больше, а количество жилья с черновой отделкой выросло на 40%. В ХМАО на 10% вырос спрос на все услуги по ремонту. Из-за этого интерес к услугам бригад, выполняющих ремонт жилья «под ключ» увеличился на 13%. Также югорчане стали в два раза чаще обращаться к мастерам, занимающимся обслуживанием вентиляционных систем, и дизайнерам интерьеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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