Губернатор Махонин поручил главе минкульта усилить PR Года семьи

08 мая 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин дал поручение министру культуры Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского Дмитрий Махонин поручил главе регионального минкультуры Алле Платоновой усилить информационное продвижение мероприятий, которые запланированы в рамках Года семьи. Он сделал это на заседании правительства, где Платонова докладывала о подготовке культурных событий. «Прошу продумать, как можно использовать информационные ресурсы в части освещения мероприятий, которые проходят в регионе. Есть традиционные мероприятия, которые с середины прошлого венка проводятся — они хорошо известны, в дополнительной рекламе не нуждаются. Но есть мероприятия, которые будут приурочены непосредственно к Году семьи. Здесь нужна максимальная подготовка в части информационных сообщений», — обратился Махонин к министру. Трансляция заседания велась в официальной группе правительства края в соцсети «ВКонтакте». По словам Платоновой программа мероприятий в рамках Года семьи, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным, в Прикамье насчитывает более 170 различных событий. Часть из них уже прошла, но основные еще впереди. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Пермского Дмитрий Махонин поручил главе регионального минкультуры Алле Платоновой усилить информационное продвижение мероприятий, которые запланированы в рамках Года семьи. Он сделал это на заседании правительства, где Платонова докладывала о подготовке культурных событий. «Прошу продумать, как можно использовать информационные ресурсы в части освещения мероприятий, которые проходят в регионе. Есть традиционные мероприятия, которые с середины прошлого венка проводятся — они хорошо известны, в дополнительной рекламе не нуждаются. Но есть мероприятия, которые будут приурочены непосредственно к Году семьи. Здесь нужна максимальная подготовка в части информационных сообщений», — обратился Махонин к министру. Трансляция заседания велась в официальной группе правительства края в соцсети «ВКонтакте». По словам Платоновой программа мероприятий в рамках Года семьи, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным, в Прикамье насчитывает более 170 различных событий. Часть из них уже прошла, но основные еще впереди.