07 мая 2024

Губернатор Махонин поручил главе минкульта усилить PR Года семьи

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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, топ, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин дал поручение министру культуры Фото:

Губернатор Пермского Дмитрий Махонин поручил главе регионального минкультуры Алле Платоновой усилить информационное продвижение мероприятий, которые запланированы в рамках Года семьи. Он сделал это на заседании правительства, где Платонова докладывала о подготовке культурных событий.

«Прошу продумать, как можно использовать информационные ресурсы в части освещения мероприятий, которые проходят в регионе. Есть традиционные мероприятия, которые с середины прошлого венка проводятся — они хорошо известны, в дополнительной рекламе не нуждаются. Но есть мероприятия, которые будут приурочены непосредственно к Году семьи. Здесь нужна максимальная подготовка в части информационных сообщений», — обратился Махонин к министру. Трансляция заседания велась в официальной группе правительства края в соцсети «ВКонтакте».

По словам Платоновой программа мероприятий в рамках Года семьи, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным, в Прикамье насчитывает более 170 различных событий. Часть из них уже прошла, но основные еще впереди.

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Губернатор Пермского Дмитрий Махонин поручил главе регионального минкультуры Алле Платоновой усилить информационное продвижение мероприятий, которые запланированы в рамках Года семьи. Он сделал это на заседании правительства, где Платонова докладывала о подготовке культурных событий. «Прошу продумать, как можно использовать информационные ресурсы в части освещения мероприятий, которые проходят в регионе. Есть традиционные мероприятия, которые с середины прошлого венка проводятся — они хорошо известны, в дополнительной рекламе не нуждаются. Но есть мероприятия, которые будут приурочены непосредственно к Году семьи. Здесь нужна максимальная подготовка в части информационных сообщений», — обратился Махонин к министру. Трансляция заседания велась в официальной группе правительства края в соцсети «ВКонтакте». По словам Платоновой программа мероприятий в рамках Года семьи, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным, в Прикамье насчитывает более 170 различных событий. Часть из них уже прошла, но основные еще впереди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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