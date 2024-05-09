Путин поблагодарил Лаос за танки Т-34

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Репетиция Парада Победы. 26 апреля 2024. Москва, армия, военные, репетиция парада, т 34, танк т 34, армия россии, репетиция парада москва
Танки Т-34, переданные РФ Лаосом, используются в параде Победы Фото:
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День Победы в России в 2024 году

Российский президент Владимир Путин поблагодарил главу Лаоса Тхонглуна Сисулита за предоставление танков Т-34 ко Дню Победы. Техника была передана еще в 2019 году на безвозмездной основе.

«Они [танки Т-34] являются символом Победы и для показа гражданам, для воспитательной работы молодым поколениям. Это очень важно. Спасибо большое!», — подчеркнул Владимир Путин в обращении к Сисулита. Сообщение транслирует радио «Маяк».

Лаос передал России 30 танков Т-34 еще в 2019 году. Несмотря на тот факт, что все они полностью в рабочем состоянии, техника используется только для демонстрации на военных патриотических выставках, в том числе и на параде Победы.

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Российский президент Владимир Путин поблагодарил главу Лаоса Тхонглуна Сисулита за предоставление танков Т-34 ко Дню Победы. Техника была передана еще в 2019 году на безвозмездной основе. «Они [танки Т-34] являются символом Победы и для показа гражданам, для воспитательной работы молодым поколениям. Это очень важно. Спасибо большое!», — подчеркнул Владимир Путин в обращении к Сисулита. Сообщение транслирует радио «Маяк». Лаос передал России 30 танков Т-34 еще в 2019 году. Несмотря на тот факт, что все они полностью в рабочем состоянии, техника используется только для демонстрации на военных патриотических выставках, в том числе и на параде Победы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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