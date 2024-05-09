Путин поблагодарил Лаос за танки Т-34

09 мая 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

Танки Т-34, переданные РФ Лаосом, используются в параде Победы Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета День Победы в России в 2024 году Российский президент Владимир Путин поблагодарил главу Лаоса Тхонглуна Сисулита за предоставление танков Т-34 ко Дню Победы. Техника была передана еще в 2019 году на безвозмездной основе. «Они [танки Т-34] являются символом Победы и для показа гражданам, для воспитательной работы молодым поколениям. Это очень важно. Спасибо большое!», — подчеркнул Владимир Путин в обращении к Сисулита. Сообщение транслирует радио «Маяк». Лаос передал России 30 танков Т-34 еще в 2019 году. Несмотря на тот факт, что все они полностью в рабочем состоянии, техника используется только для демонстрации на военных патриотических выставках, в том числе и на параде Победы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин поблагодарил главу Лаоса Тхонглуна Сисулита за предоставление танков Т-34 ко Дню Победы. Техника была передана еще в 2019 году на безвозмездной основе. «Они [танки Т-34] являются символом Победы и для показа гражданам, для воспитательной работы молодым поколениям. Это очень важно. Спасибо большое!», — подчеркнул Владимир Путин в обращении к Сисулита. Сообщение транслирует радио «Маяк». Лаос передал России 30 танков Т-34 еще в 2019 году. Несмотря на тот факт, что все они полностью в рабочем состоянии, техника используется только для демонстрации на военных патриотических выставках, в том числе и на параде Победы.