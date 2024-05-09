Путин поблагодарил Лаос за танки Т-34

Российский президент Владимир Путин поблагодарил главу Лаоса Тхонглуна Сисулита за предоставление танков Т-34 ко Дню Победы. Техника была передана еще в 2019 году на безвозмездной основе.
«Они [танки Т-34] являются символом Победы и для показа гражданам, для воспитательной работы молодым поколениям. Это очень важно. Спасибо большое!», — подчеркнул Владимир Путин в обращении к Сисулита. Сообщение транслирует радио «Маяк».
Лаос передал России 30 танков Т-34 еще в 2019 году. Несмотря на тот факт, что все они полностью в рабочем состоянии, техника используется только для демонстрации на военных патриотических выставках, в том числе и на параде Победы.
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