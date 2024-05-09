Нетаньяху поздравил Путина с Днем Победы

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Клипарт. Сток Сайт президента России, нетаньяху биньямин,  stock
Беньямин Нетаньяху (на фото) поздравил Владимира Путина с 9 Мая Фото:
новость из сюжета
День Победы в России в 2024 году

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху направил президенту России Владимира Путину поздравление с Днем Победы. Об этом сообщили в посольстве еврейского государства в РФ.

«Нетаньяху направил Путину поздравление с Днем Победы, сообщает посольство Израиля в РФ», — говорится в сообщении диппредставительства. Информацию передает ТАСС.

Ранее президента России поздравил с праздником Великой Победы глава КНДР Ким Чен Ин. Кроме того, российский лидер получил поздравления от лидеров стран СНГ, некоторые из которых прибыли на парад в Москве.

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху направил президенту России Владимира Путину поздравление с Днем Победы. Об этом сообщили в посольстве еврейского государства в РФ. «Нетаньяху направил Путину поздравление с Днем Победы, сообщает посольство Израиля в РФ», — говорится в сообщении диппредставительства. Информацию передает ТАСС. Ранее президента России поздравил с праздником Великой Победы глава КНДР Ким Чен Ин. Кроме того, российский лидер получил поздравления от лидеров стран СНГ, некоторые из которых прибыли на парад в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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