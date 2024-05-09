Нетаньяху поздравил Путина с Днем Победы

09 мая 2024 в 20:07 Размер текста - 17 +

Беньямин Нетаньяху (на фото) поздравил Владимира Путина с 9 Мая Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета День Победы в России в 2024 году Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху направил президенту России Владимира Путину поздравление с Днем Победы. Об этом сообщили в посольстве еврейского государства в РФ. «Нетаньяху направил Путину поздравление с Днем Победы, сообщает посольство Израиля в РФ», — говорится в сообщении диппредставительства. Информацию передает ТАСС. Ранее президента России поздравил с праздником Великой Победы глава КНДР Ким Чен Ин. Кроме того, российский лидер получил поздравления от лидеров стран СНГ, некоторые из которых прибыли на парад в Москве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху направил президенту России Владимира Путину поздравление с Днем Победы. Об этом сообщили в посольстве еврейского государства в РФ. «Нетаньяху направил Путину поздравление с Днем Победы, сообщает посольство Израиля в РФ», — говорится в сообщении диппредставительства. Информацию передает ТАСС. Ранее президента России поздравил с праздником Великой Победы глава КНДР Ким Чен Ин. Кроме того, российский лидер получил поздравления от лидеров стран СНГ, некоторые из которых прибыли на парад в Москве.