11 мая 2024

Сына Кадырова попросили обучить стрельбе гвинейских военных

© Служба новостей «URA.RU»
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Адама Кадырова попросили преподать уроки стрельбы для представителей Гвинеи-Бисау Фото:

В ходе визита в Чечню делегации из Гвинеи-Бисау ее представители попросили куратора Российского университета спецназа, сына главы Чечни Адама Кадырова провести обучение по стрельбе для гвинейских военных. Также его пригласили для совместных тренировок в африканскую республику.

«На территории Российского университета спецназа (РУС) гости остались под большим впечатлением от навыков владения оружием куратора, начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адама Кадырова. Гости попросили его преподать уроки стрельбы для них и военных их страны на территории РУС, а также пригласили для совместных тренировок в Республику Гвинея-Бисау», — отметил в своем telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл с рабочих визитом в Чечню 10 мая. В ходе переговоров стороны обсудили укрепление международных отношений.

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В ходе визита в Чечню делегации из Гвинеи-Бисау ее представители попросили куратора Российского университета спецназа, сына главы Чечни Адама Кадырова провести обучение по стрельбе для гвинейских военных. Также его пригласили для совместных тренировок в африканскую республику. «На территории Российского университета спецназа (РУС) гости остались под большим впечатлением от навыков владения оружием куратора, начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адама Кадырова. Гости попросили его преподать уроки стрельбы для них и военных их страны на территории РУС, а также пригласили для совместных тренировок в Республику Гвинея-Бисау», — отметил в своем telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл с рабочих визитом в Чечню 10 мая. В ходе переговоров стороны обсудили укрепление международных отношений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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