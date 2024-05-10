Президент Гвинеи-Бисау прибыл в Чечню

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В Чечню прибыл с рабочих визитом президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Об этом сообщил помощник главы республики Умар Даудов.

«Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл в Чечню», — написал Даудов в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Уточняется, что в ходе визита Эмбало встретится с главой Чечни Рамзаном Кадровым. Также он посетит Российский университет спецназа им. В. В. Путина, мемориальный комплекса Славы им. А. А. Кадырова.

Ранее Умару Сисоку Эмбало заявил, что приехал в Россию для личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсудили укрепление международных отношений.

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В Чечню прибыл с рабочих визитом президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Об этом сообщил помощник главы республики Умар Даудов. «Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл в Чечню», — написал Даудов в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Уточняется, что в ходе визита Эмбало встретится с главой Чечни Рамзаном Кадровым. Также он посетит Российский университет спецназа им. В. В. Путина, мемориальный комплекса Славы им. А. А. Кадырова. Ранее Умару Сисоку Эмбало заявил, что приехал в Россию для личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсудили укрепление международных отношений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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