Президент Гвинеи-Бисау прибыл в Чечню

10 мая 2024 в 23:33 Размер текста - 17 +

В Чечню прибыл с рабочих визитом президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Об этом сообщил помощник главы республики Умар Даудов. «Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл в Чечню», — написал Даудов в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Уточняется, что в ходе визита Эмбало встретится с главой Чечни Рамзаном Кадровым. Также он посетит Российский университет спецназа им. В. В. Путина, мемориальный комплекса Славы им. А. А. Кадырова. Ранее Умару Сисоку Эмбало заявил, что приехал в Россию для личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсудили укрепление международных отношений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Чечню прибыл с рабочих визитом президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Об этом сообщил помощник главы республики Умар Даудов. «Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл в Чечню», — написал Даудов в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Уточняется, что в ходе визита Эмбало встретится с главой Чечни Рамзаном Кадровым. Также он посетит Российский университет спецназа им. В. В. Путина, мемориальный комплекса Славы им. А. А. Кадырова. Ранее Умару Сисоку Эмбало заявил, что приехал в Россию для личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсудили укрепление международных отношений.