Американского актера Бушеми госпитализировали после нападения

13 мая 2024 в 05:07 Размер текста - 17 +

Нападавший ударил Стива Бушеми по лицу Фото: Evan Agostini/Invision/AP/ТАСС Известный американский актер Стив Бушеми был госпитализирован после нападения в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание New York Post, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. «Во время прогулки по заливу Кипс на прошлой неделе к Бушеми подошел неизвестный и нанес ему удар по лицу. Это нападение стало одним из множества неспровоцированных агрессивных действий, произошедших в разных районах города», — сообщает New York Post. После инцидента у актера обнаружили отек лица и левого глаза, в связи с чем его направили в медицинское учреждение для получения необходимой помощи. Полиция продолжает поиски нападавшего, который после совершения агрессивного акта скрылся с места происшествия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известный американский актер Стив Бушеми был госпитализирован после нападения в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание New York Post, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. «Во время прогулки по заливу Кипс на прошлой неделе к Бушеми подошел неизвестный и нанес ему удар по лицу. Это нападение стало одним из множества неспровоцированных агрессивных действий, произошедших в разных районах города», — сообщает New York Post. После инцидента у актера обнаружили отек лица и левого глаза, в связи с чем его направили в медицинское учреждение для получения необходимой помощи. Полиция продолжает поиски нападавшего, который после совершения агрессивного акта скрылся с места происшествия.