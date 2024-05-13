Американского актера Бушеми госпитализировали после нападения

Известный американский актер Стив Бушеми был госпитализирован после нападения в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание New York Post, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
«Во время прогулки по заливу Кипс на прошлой неделе к Бушеми подошел неизвестный и нанес ему удар по лицу. Это нападение стало одним из множества неспровоцированных агрессивных действий, произошедших в разных районах города», —
После инцидента у актера обнаружили отек лица и левого глаза, в связи с чем его направили в медицинское учреждение для получения необходимой помощи. Полиция продолжает поиски нападавшего, который после совершения агрессивного акта скрылся с места происшествия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.