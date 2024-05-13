Американского актера Бушеми госпитализировали после нападения

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Нападавший ударил Стива Бушеми по лицу Фото:

Известный американский актер Стив Бушеми был госпитализирован после нападения в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание New York Post, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

«Во время прогулки по заливу Кипс на прошлой неделе к Бушеми подошел неизвестный и нанес ему удар по лицу. Это нападение стало одним из множества неспровоцированных агрессивных действий, произошедших в разных районах города», — сообщает New York Post.

После инцидента у актера обнаружили отек лица и левого глаза, в связи с чем его направили в медицинское учреждение для получения необходимой помощи. Полиция продолжает поиски нападавшего, который после совершения агрессивного акта скрылся с места происшествия.

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Известный американский актер Стив Бушеми был госпитализирован после нападения в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание New York Post, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. «Во время прогулки по заливу Кипс на прошлой неделе к Бушеми подошел неизвестный и нанес ему удар по лицу. Это нападение стало одним из множества неспровоцированных агрессивных действий, произошедших в разных районах города», — сообщает New York Post. После инцидента у актера обнаружили отек лица и левого глаза, в связи с чем его направили в медицинское учреждение для получения необходимой помощи. Полиция продолжает поиски нападавшего, который после совершения агрессивного акта скрылся с места происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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