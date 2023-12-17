17 декабря 2023

Мэрия Перми выбрала главу своей пресс-службы

Информационно-аналитическое управление мэрии Перми возглавила Наталья Усанина
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, здание администрации города, мэрия
В мэрии Перми новый руководитель пресс-службы Фото:

В мэрии Перми официально назначили руководителя пресс-службы. Информационно-аналитическое управление администрации в качестве исполняющей обязанности возглавила Наталья Усанина, говорится на сайте мэрии.

«И.о. начальника информационно-аналитического управления администрации города Перми — Усанина Наталья Валерьевна», — указано на странице управления на сайте администрации Перми. Ранее о том, что Усанина возглавит пресс-службу, говорили источники URA.RU.

Как сообщалось ранее, Усинова работала в Центре управления регионом Пермского края и была редактором пермских СМИ. Наталья Шушпанова, которая до 15 декабря возглавляла пресс-службу мэрии Перми, сообщила о своем уходе 7 декабря.

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В мэрии Перми официально назначили руководителя пресс-службы. Информационно-аналитическое управление администрации в качестве исполняющей обязанности возглавила Наталья Усанина, говорится на сайте мэрии. «И.о. начальника информационно-аналитического управления администрации города Перми — Усанина Наталья Валерьевна», — указано на странице управления на сайте администрации Перми. Ранее о том, что Усанина возглавит пресс-службу, говорили источники URA.RU. Как сообщалось ранее, Усинова работала в Центре управления регионом Пермского края и была редактором пермских СМИ. Наталья Шушпанова, которая до 15 декабря возглавляла пресс-службу мэрии Перми, сообщила о своем уходе 7 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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