Мэрия Перми выбрала главу своей пресс-службы

В мэрии Перми официально назначили руководителя пресс-службы. Информационно-аналитическое управление администрации в качестве исполняющей обязанности возглавила Наталья Усанина, говорится на сайте мэрии.
«И.о. начальника информационно-аналитического управления администрации города Перми — Усанина Наталья Валерьевна», — указано на странице управления на сайте администрации Перми. Ранее о том, что Усанина возглавит пресс-службу, говорили источники URA.RU.
Как сообщалось ранее, Усинова работала в Центре управления регионом Пермского края и была редактором пермских СМИ. Наталья Шушпанова, которая до 15 декабря возглавляла пресс-службу мэрии Перми, сообщила о своем уходе 7 декабря.
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