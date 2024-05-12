Глава СК Бастрыкин поручил разобраться с загадочной гибелью пермского таксиста

Следователи СУ СКР проводят процессуальную проверку в связи с поручением главы ведомства Бастрыкина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил пермским коллегам разобраться в загадочной гибели пермского таксиста. В информационный центр ведомства поступила обращение, в котором говорится, что смерть 63-летнего мужчины могла носить криминальный характер. Об этом сообщает telegram-канал информцентра СКР.

«Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту обнаружения останков мужчины в сгоревшем автомобиле в Пермском крае. И.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову возбудить поручено представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах», — говорится в сообщении Следкома.

После завершения расследования дела следователи доложат Бастрыкину о его результатах. По данным ведомства, пожилой пермяк перестал выходить на связь в январе этого года. В последствии его останки были обнаружены в сгоревшем автомобиле. URA.RU рассказывало о сгоревших на улице Свиязева автомобилях, в одном из которых был обнаружен труп. После случившегося была начата проверка.