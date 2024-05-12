12 мая 2024

Глава СК Бастрыкин поручил разобраться с загадочной гибелью пермского таксиста

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Следователи СУ СКР проводят процессуальную проверку в связи с поручением главы ведомства Бастрыкина Фото:

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил пермским коллегам разобраться в загадочной гибели пермского таксиста. В информационный центр ведомства поступила обращение, в котором говорится, что смерть 63-летнего мужчины могла носить криминальный характер. Об этом сообщает telegram-канал информцентра СКР.

«Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту обнаружения останков мужчины в сгоревшем автомобиле в Пермском крае. И.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову возбудить поручено представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах», — говорится в сообщении Следкома.

После завершения расследования дела следователи доложат Бастрыкину о его результатах. По данным ведомства, пожилой пермяк перестал выходить на связь в январе этого года. В последствии его останки были обнаружены в сгоревшем автомобиле. URA.RU рассказывало о сгоревших на улице Свиязева автомобилях, в одном из которых был обнаружен труп. После случившегося была начата проверка.

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Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил пермским коллегам разобраться в загадочной гибели пермского таксиста. В информационный центр ведомства поступила обращение, в котором говорится, что смерть 63-летнего мужчины могла носить криминальный характер. Об этом сообщает telegram-канал информцентра СКР. «Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту обнаружения останков мужчины в сгоревшем автомобиле в Пермском крае. И.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову возбудить поручено представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах», — говорится в сообщении Следкома. После завершения расследования дела следователи доложат Бастрыкину о его результатах. По данным ведомства, пожилой пермяк перестал выходить на связь в январе этого года. В последствии его останки были обнаружены в сгоревшем автомобиле. URA.RU рассказывало о сгоревших на улице Свиязева автомобилях, в одном из которых был обнаружен труп. После случившегося была начата проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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